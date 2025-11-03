穩懋強鎖漲停 內外資法人這樣看

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

穩懋（3105）上周舉行法說，公布第3季財報，亮眼的獲利令市場為之側目，法人圈紛紛吹起一波目標價上調的風潮，激勵3日股價開高衝高，早盤即亮燈強鎖漲停直至終場，表現相當亮麗搶眼。

穩懋第3季稅後純益達10.7億元，年增369%，每股純益2.52元，順利較第2季轉虧為盈。由於單季表現亮眼突出，吸引包括外資滙豐證券、本土的統一、國票等投顧紛紛上調目標價，永豐投顧更升評至「買進」。

永豐投顧認為，穩懋營運重回成長軌道，在毛利率優於預期下，投資價值浮現，因此升評至「買進」、目標價上調至125元；國票投顧認為，穩懋第4季營收與毛利率續揚，並積極處分中國轉投資，有助改善獲利體質，因此建議「買進」、目標價上調至120元。

其他給予目標價逾百元的法人，還包括中信投顧的101元、統一投顧的130元、宏遠投顧的125元。至於外資滙豐證券也基於毛利率改善，因此上調目標價至102元。

