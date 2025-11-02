快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲營運商橘子（6180）本季將展開一連串遊戲改版，藉此衝刺營運，並提前卡位明年農曆年遊戲旺季商機。

橘子規劃，旗下《天堂M》、《新楓之谷》及《救世者之樹M》等主力遊戲近期陸續接力推出改版活動，同時與日本知名VTuber經紀公司合作，獨家舉辦北、高兩地大型觀影同樂會，並推出台灣限定周邊商品，拓展虛擬偶像經濟版圖。

企業服務方面，集團旗下雲力橘子首次參與醫療研討會，跨足智慧醫療資安防護市場，拓展品牌影響力。

橘子表示，雲力橘子積極參與全國北中南指標研討會，聚焦公部門資安防護議題，強化品牌公信力。

橘子今年前三季營收70.7億元，年減21%，衰退主因來自主力端遊改版力度較小，以及同質性競品影響營收表現。目前在主力端遊部分，《救世者之樹M》迎來上市首度改版，而《波拉西亞戰記》則推大型改版與首屆創作者計畫；《新楓之谷》跨界聯動好評遊戲作品，持續創造話題熱度。

展望未來，橘子正持續透過新品帶動與遊戲生態內容優化，積極平衡短期挑戰，同時也在全力物色具有市場潛力的遊戲新品，期盼為明年營運添增新動能。

