防詐警語徵選 3日起開跑

為響應主管機關防制金融投資詐騙政策，櫃買中心連續四年推出防制金融投資詐騙線上遊戲獎勵活動，以寓教於樂的方式讓民眾認識常見的詐騙手法，提升防詐意識。

今(2025)年的獎勵活動自9月22日至11月16日推出「詐不了我 叢林密境防詐挑戰」線上遊戲，以四周為一期，連續舉辦二期，第一期參與人數超過3.4萬人，依活動辦法抽出700名得獎者，抽獎結果已公布於活動網頁（http://brandstudio.tnlmedia.com/2025/TPEx/Anti-Deception/index.htm）。

為協助民眾提升防詐意識，櫃買中心再加碼推出「全民偵探社 訪詐警語徵選」，活動自今（3）日9時起至11月30日24時止。至活動網頁（https://brandstudio.tnlmedia.com/2025/TPEx/Anti-Deception-slogan/index.html ）填寫電子郵件信箱後可進行反詐標語投稿，每則文字限20字以內，輸入反詐標語並同步上傳追蹤櫃買中心官方臉書及IG粉絲專頁截圖，即符合本活動參加資格。