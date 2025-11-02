大田越南擴廠 衝刺營運

高爾夫球具代工業者大田（8924）以自有土地打造的越南A廠工程有最新重大進展，該公司指出，廠房主體建築已完工，將於12月展開設備部署，最快明年農曆新年過後投產，由於美日系客戶群普遍有意擴大合作下，可為明年營運加分。

大田表示，為降低地緣風險，該公司採自建和租用現有廠房兩種方式雙管齊下啟動越南投資案；除利用多年前所購買的6萬多平方公尺越南土地興建2棟樓地板面積各2萬多平方公尺的A廠外；並租用同工業區內一座B廠（現有廠房）營運。

其中，B廠今年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月將開始為美系品牌商出貨新品，規劃每月最高產能為10萬支，未來將隨著客戶需求逐月提升出貨量。

A廠方面工程進度相當順利，歷經9月份封頂，目前已完成廠房主體設備，正進行內部裝修，預計12月進一步展開產能部署和設備測試，最快明年農曆新年過後投產，未來月產能規劃為30萬支。

大田並指出，對於越南新廠，近期美日系客戶絡繹不絕前往參觀，均表達強烈合作意願，希望明年能擴大下單範圍，新廠營運可期。