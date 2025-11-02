快訊

黃仁勳福斯受訪點名這幾家台廠 助輝達9個月實現在美全程先進製造

美軍是否協防台灣？川普回應 稱習近平保證「不在我任內動台灣」

史上最大球賽！2026美加墨世界盃還有誰參賽？

大田越南擴廠 衝刺營運

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工業者大田（8924）以自有土地打造的越南A廠工程有最新重大進展，該公司指出，廠房主體建築已完工，將於12月展開設備部署，最快明年農曆新年過後投產，由於美日系客戶群普遍有意擴大合作下，可為明年營運加分。

大田表示，為降低地緣風險，該公司採自建和租用現有廠房兩種方式雙管齊下啟動越南投資案；除利用多年前所購買的6萬多平方公尺越南土地興建2棟樓地板面積各2萬多平方公尺的A廠外；並租用同工業區內一座B廠（現有廠房）營運。

其中，B廠今年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月將開始為美系品牌商出貨新品，規劃每月最高產能為10萬支，未來將隨著客戶需求逐月提升出貨量。

A廠方面工程進度相當順利，歷經9月份封頂，目前已完成廠房主體設備，正進行內部裝修，預計12月進一步展開產能部署和設備測試，最快明年農曆新年過後投產，未來月產能規劃為30萬支。

大田並指出，對於越南新廠，近期美日系客戶絡繹不絕前往參觀，均表達強烈合作意願，希望明年能擴大下單範圍，新廠營運可期。

越南 高爾夫

延伸閱讀

英越升至全面戰略夥伴關係 越南主動出擊外交新戰略

港都越式春色沒了 3馬伕媒介越南妹下海賣淫被抓判刑

越南為何「瘦得出名」 肥胖專科醫師實地觀察關鍵在這2項

越南創紀錄豪雨致7死 逾十萬民宅淹水

相關新聞

元太旗下擎元同步告捷

元太（8069）與友達旗下達擎共同成立的合資公司擎元科技報喜，已於大型電子紙模組市場展現成果，並與日本IT解決方案供應商...

橘子遊戲改版 帶勁

遊戲營運商橘子（6180）本季將展開一連串遊戲改版，藉此衝刺營運，並提前卡位明年農曆年遊戲旺季商機。

大田越南擴廠 衝刺營運

高爾夫球具代工業者大田（8924）以自有土地打造的越南A廠工程有最新重大進展，該公司指出，廠房主體建築已完工，將於12月...

光速火箭上櫃開紅盤

光速火箭（7782）公司成立於2016年，專注於自創香氛品牌「SHARECO」及「KLOWER PANDOR」之商品設計...

防詐警語徵選 3日起開跑

為響應主管機關防制金融投資詐騙政策，櫃買中心連續四年推出防制金融投資詐騙線上遊戲獎勵活動，以寓教於樂的方式讓民眾認識常見...

國邑新藥臨床三期報捷

國邑*（6875）近日宣布，授權夥伴Liquidia發表國邑開發的肺動脈高壓新藥L606三期開放標籤臨床試驗長期治療結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。