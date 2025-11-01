達邦蛋白董座 陳威辰升任

達邦蛋白（6578）昨（31）日召開董事會，公布第3季財報，並發重訊宣布董事長劉郁芬辭任，由現任總經理陳威辰繼任；也宣布因現任兩席獨立董事辭任，將於12月19日召開114年第一次股東臨時會，全面改選董事。

達邦蛋白昨日公布第3季財報，第3季單季虧損約1,300萬元；累計前三季稅後淨損2,503萬元，每股稅後淨損（EPS）0.35。去年前三季則獲利，稅後純益約為1,056萬元，每股稅後純益0.16。

達邦蛋白也發重訊，董事長劉郁芬同時辭任董事及董事長職務，另外兩席獨立董事張直、黃華瑋也同時辭任；因董事變動已達三分之一以上，將於12月19日召開股東臨時會，全面改選七席董事，其中包含五席董事及三席獨立董事。