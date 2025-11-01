亞都2025年獲利估增兩位數

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

亞都麗緻（5703）昨（31）日召開法說會，發言人蔡逸文表示，隨著國際商務差旅市場回升，亞都今年住房率與平均房價同步攀升，營運穩步復甦。公司指出，第4季商務旅宿旺季即將到來，營運表現可望延續成長動能，全年業績表現將優於去年。

亞都長期以外籍商務客為主要客群，外國旅客占比達七成以上。蔡逸文指出，今年前三季住房率達60%、平均房價約4,700元，均高於去年同期的55%、4,600元，顯示價量齊揚。受惠全球半導體及電子產業鏈商務需求升溫，歐美來台客戶持續回流，第3季歐美旅客占比已突破四成；日本旅客則因日圓貶值出國意願下降，占比略減，韓國旅客也約占一成，國旅則下滑到二成。

從營收結構觀察，今年住房與餐飲兩大主力事業皆優於去年，其中住房營收成長幅度明顯。公司說明，住宿業務成本結構相對輕，若不含人事費用，成本約占10%；反觀餐飲業務因採用高檔食材與進口用品，成本比重高達40%，因此住房營收增加對獲利貢獻度更高。法人估，亞都今年獲利可望受住房比重提升帶動，出現雙位數成長。

