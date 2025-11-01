唐榮第3季虧損 主力產品降價

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

不銹鋼板材上游供應商唐榮（2035）昨（31）日以平低盤開出11月盤價，主力304系列產品跌價每公噸1,000元，而316L系列產品則持平。市場認為，第4季為不銹鋼傳統旺季，可為該公司營運加持。

唐榮並公布第3季財報，受下游需求不振影響，單季稅後虧損3.68億元，相較去年同期虧損2.5億元，明顯擴大，每股淨損1.05元；累計今年前三季稅後虧損12.58億元，每股淨損3.6元。

業者指出，綜觀主要生產原料價格及匯率走勢，鋼廠生產成本仍居高位，考量國際市場及國內整體市況，以適度調降部分產品。

而時序進入第4季的傳統旺季，需求端的家電、化工、機械與部分基建項目仍提供剛性需求，但汽車與建築的區域表現不一，需觀察歐、美、東協製造與房市穩定向上，中國大陸持續展開抑制產能政策，都有利於後市發展。

該公司董事會同時通過高速公路局價購不銹鋼廠區部分土地案，以進行國道7號用地建設。其兩筆土地面積分別為約1,134.68坪和538.45坪，各以每坪22.6萬元出售，交易總金額為3.78億元，預計將有3.46億元處分利益進帳。

