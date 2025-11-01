湯石第3季EPS -0.62元 營運承壓

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

湯石照明（4972）昨（31）日公告財報，第3季歸屬於母公司業主淨損3,494.8萬元，較前季淨損5,447.6萬元收斂，但較去年同期淨損321.3萬元，虧損大幅擴大，單季每股淨損0.62元；累計前三季淨損8,942.4萬元，每股淨損1.58元。

湯石單季虧損收斂，但本業營運仍承壓。第3季營收2.04億元，季減28.8％，年減36％。因營收規模急遽下滑衝擊，單季營業利益虧損3,904.5萬元。累計前三季營業虧損擴大至1.01億元，較去年同期更為嚴峻。

