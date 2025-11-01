興櫃一周回顧／水星生醫漲30% 居冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌1.1%，而表現最強興櫃股由生技醫療股的水星生醫*（6932）奪下，漲幅高達三成。

本周漲幅超過一成的檔數增加至14檔，其中，前十強介於12.05%至30.9%間，本周資金持續流往科技產業，一共有六檔入列。

本周漲幅前十強依序為水星生醫*周漲30.9%、半導體檢測設備股漢測27.1%、高階自動光學檢量測設備股倍利科24.9%、IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案商鴻勁20.2%、太陽能股綠岩能源18.2%、半導體自動化設備開發商創新服務17.9%、軟體股凱鈿13.7%、能源技術服務股睿騰能源13.6%、太陽能股旭東環保12.2%、OLED有機發光二極體材料商機光科技12.05%。

延伸閱讀

殺破狼週運勢／射手遇見喜歡的對象 2星座當心血光之災

可到高鐵、竹東...芎林鄉幸福巴士11月起再開放鄉外預約4站點

結合產學資源、與國際接軌 台大成立AI、先進生醫研究中心

離美菁英又1人 生醫權威胡曄返中加盟清華

相關新聞

宏碁旗下伺服器廠 安圖斯申請登興櫃

宏碁集團子公司「老虎隊」即將再添一員掛牌，旗下伺服器廠安圖斯（7875）近期送件申請登錄興櫃股買賣，象徵宏碁集團進一步擴...

興櫃一周回顧／水星生醫漲30% 居冠

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌1.1%，而表現最強興櫃股由生...

湯石第3季EPS -0.62元 營運承壓

湯石照明（4972）昨（31）日公告財報，第3季歸屬於母公司業主淨損3,494.8萬元，較前季淨損5,447.6萬元收斂...

亞泰第3季EPS 1.42元

影像感測模組（CIS）大廠亞泰影像（4974）今年第3季稅後純益1.03億元，季增48%、年減25%，每股純益（EPS）...

亞都2025年獲利估增兩位數

亞都麗緻（5703）昨（31）日召開法說會，發言人蔡逸文表示，隨著國際商務差旅市場回升，亞都今年住房率與平均房價同步攀升...

達邦蛋白董座 陳威辰升任

達邦蛋白（6578）昨（31）日召開董事會，公布第3季財報，並發重訊宣布董事長劉郁芬辭任，由現任總經理陳威辰繼任；也宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。