興櫃一周回顧／水星生醫漲30% 居冠
觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，平均本周下跌1.1%，而表現最強興櫃股由生技醫療股的水星生醫*（6932）奪下，漲幅高達三成。
本周漲幅超過一成的檔數增加至14檔，其中，前十強介於12.05%至30.9%間，本周資金持續流往科技產業，一共有六檔入列。
本周漲幅前十強依序為水星生醫*周漲30.9%、半導體檢測設備股漢測27.1%、高階自動光學檢量測設備股倍利科24.9%、IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案商鴻勁20.2%、太陽能股綠岩能源18.2%、半導體自動化設備開發商創新服務17.9%、軟體股凱鈿13.7%、能源技術服務股睿騰能源13.6%、太陽能股旭東環保12.2%、OLED有機發光二極體材料商機光科技12.05%。
