宏碁旗下伺服器廠 安圖斯申請登興櫃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團子公司「老虎隊」即將再添一員掛牌，旗下伺服器廠安圖斯（7875）近期送件申請登錄興櫃股買賣，象徵宏碁集團進一步擴大伺服器事業決心。

安圖斯近期也宣布與華安醫學子公司源華智醫簽署合作協議，打造高性能AI藥物開發平台。

安圖斯為宏碁子公司，產品線涵蓋PC工作站、互動顯示器及伺服器產品，股本為2億元，2024年營收25.7億元，稅前盈餘為3,171萬元，每股純益（EPS）2.22元。

安圖斯下半年加速推進AI業務，日前才宣布推出全新設計四款AI伺服器與工作站產品，鎖定金融、醫療、製造及科研等行業需求。

宏碁泛亞營運總部總經理兼安圖斯董事長侯知遠先前曾經指出，安圖斯目前主要鎖定中小型AI伺服器需求。

