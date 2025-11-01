亞泰第3季EPS 1.42元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

影像感測模組（CIS）大廠亞泰影像（4974）今年第3季稅後純益1.03億元，季增48%、年減25%，每股純益（EPS）1.42元。亞泰昨（31）日股價收76.3元，上漲2.3元。

亞泰累計今年前三季營收30.26億元，年減7.8%；稅後純益3.04億元，年減22%，每股純益4.19元。亞泰為全球前兩大CIS廠，全球前五大客戶中，有四家為亞泰的客戶，CIS主要應用於多功能事務機（MFP）、影印機、印表機等產品應用中。目前亞泰來自CIS營收占比逾九成。

亞泰目前在中國大陸及緬甸產能比重約60:40，法人關注是否因應關稅調整中國產能，亞泰總經理吳淑品日前表示，客戶沒有要求調整，依照市場狀況，估計今年年產能維持3,800萬套。

