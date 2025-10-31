亞都法說會／住房率回升 今年獲利將好過去年、未來不排除擴張據點

亞都麗緻（5703）31日召開法說會，發言人蔡逸文表示，隨著國際商務差旅市場回升，亞都今年住房率與平均房價同步攀升，營運穩步復甦。公司指出，第4季商務旅宿旺季即將到來，營運表現可望延續成長動能，全年業績表現將優於去年。

亞都長期以外籍商務客為主要客群，外國旅客占比達七成以上。蔡逸文指出，今年前三季住房率達60%、平均房價約4,700元，均高於去年同期的55%、4,600元，顯示價量齊揚。受惠全球半導體及電子產業鏈商務需求升溫，歐美來台客戶持續回流，第3季歐美旅客占比已突破四成；日本旅客則因日圓貶值出國意願下降，占比略減，韓國旅客也約占1成，國旅則下滑到二成。

從營收結構觀察，今年住房與餐飲兩大主力事業皆優於去年，其中住房營收成長幅度明顯。公司說明，住宿業務成本結構相對輕，若不含人事費用，成本約占10%；反觀餐飲業務因採用高檔食材與進口用品，成本比重高達40%，因此住房營收增加對獲利貢獻度更高。法人估，亞都今年獲利可望受住房比重提升帶動，出現雙位數成長。

展望後市，亞都表示，未來將持續深化國際觀光客與商務差旅市場布局，力求成為外籍旅客在台北住宿的首選品牌。公司規畫積極爭取跨國企業長期住宿合約，建立穩定收入來源；同時穩定國旅部分客源，針對特定節慶設計具吸引力的住房專案與餐飲組合，提升旅客回流率。亞都也將透過異業合作與虛擬旅遊平台串聯，拓展潛在客層，進一步強化市場滲透力。

在會員經營方面，亞都持續優化「緻友會員系統」，深化與會員間的互動連結，透過紅利累點、住房與餐飲專屬優惠及跨業合作方案，提升會員黏著度與消費頻率。

亞都過去在疫情期間調整資產結構，減持手上飯店。蔡逸文表示，隨整體觀光市場回歸疫情前水準，公司未來不排除再尋覓合適據點，伺機擴充版圖。根據觀光署資料，今年上半年來台旅客達419.7萬人次，觀光旅館住房率平均超過六成，國際觀光旅館更達六成五，亞都認為在商務需求持續擴張下，未來營運可望穩健增長。