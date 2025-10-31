東方風能進軍澳洲風電

預計11月18日由興櫃轉上市的東方風能（7786），昨（30）日宣布與澳洲海工領導廠商GO Offshore簽署合作備忘錄（MOU），建立雙方未來在離岸風場支援船業務，以及離岸油氣船舶營運合作框架。東方風能也藉此搶進澳洲離岸風電與離岸油氣田市場。

東方風能董事長陳柏霖表示，東方風能為台灣最大船隊規模運維商，目前已陸續打進台灣、歐洲及澳洲等海事工程市場，預計明年開啟油氣田市場實績。

根據新簽訂的合作備忘錄，東方風能將提供船舶給GO Offshore，用於澳洲的離岸風電與離岸油氣田專案，結合GO Offshore深厚且在地的市場基礎，與東方風能高規格的重型工程支援船隊，推動雙方在澳洲市場的發展。

在技術交流方面，陳柏霖表示，雙方將就離岸風電船舶的技術知識與專業技術進行交流，包含運維支援船（SOVs）和其他離岸風電的支援船舶，目標在未來投資用於澳洲市場的新造船。

在專案合作方面，東方風能與GO Offshore將共同尋求澳洲以外的合作機會，包含台灣市場，借助雙方船隊與專業知識的結合，拓展全球業務。陳柏霖強調，此次合作不僅將為雙方在澳洲創造新契機，也將擴大至亞太乃至全球市場。

GO Offshore執行長Garrick Stanley指出，澳洲的離岸油氣產業，一直以來都是該國經濟的重要基石，而GO Offshore憑藉穩定且高品質的海事服務，在該領域建立良好的名聲。GO Offshore在南澳地區看見離岸風電的潛力，該地區擁有的世界級風力資源，將推動下一波能源轉型的浪潮。全球離岸能源產業正在迅速擴張，也提供結合雙方專業並拓展亞洲及其他市場的機會。

東方風能將於11月18日由興櫃轉上市，29日公告股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格，每股暫訂以168元溢價發行。