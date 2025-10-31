寶雅拚開800家門市

寶雅（5904）昨（30）日舉行法說會，副總經理沈鴻猷表示，今年公司資本支出預估約11億至12億元，主要用於新店展店與門市改裝計畫，目前已完成26家門店改裝，效益顯著，未來將持續推動優化，以提升店效與品牌黏著度。

寶雅表示，隨著經營效率與管理能力提升，加上美妝店版圖拓展，寶雅全台門市潛力上看800家，後續仍有展店成長空間。

寶雅表示，今年第3季財報主要受惠於改裝店的美妝商品帶動，以及電商雙位數成長，前三季的營運動能亦來自同店和展店貢獻，此外，電商今年以來業績成長近五成，主要是透過社群媒體成功吸引年輕族群。

寶雅截至前三季店數來到435間門市，公司以人口數和消費力推估，台灣市場約有開設500多家店的基礎潛能，而隨著導入新店型美妝店的成功經營，帶動新增200家門市的發展機會，整體市場目標約800家店。

寶雅指出，通膨與最低工資調升確實帶來人力成本壓力，為此公司正持續調整人力結構，提升正職人員比例、降低對兼職人員依賴，以穩定營運效率與服務品質。寶雅近年也積極導入自助結帳設備，藉由流程優化與數位化工具，提升購物便利性。

在全通路經營策略方面，寶雅以「會員制度、支付工具、通路整合」三軸構築顧客經營生態。公司表示，目前寶雅金卡會員占會員總數約11%，創造營收比重近四成，顯示高忠誠客群的貢獻度顯著。公司也推動線上線下雙向引流，對實體客發送電商折價券、對線上客提供門市取貨優惠，帶動門市取貨比例達五成，有效提升來客數與回購率。

改裝方面，公司鎖定開店三至六年的門市進行升級，多數改為美妝店型，帶動同店業績成長並提升品牌形象，並計劃將持續擴大改裝，以強化消費體驗與市場競爭力。

物流布局部分，寶雅已於去年導入中部物流中心，現階段北中南三地均設有倉儲據點，可支援最高720家門市需求，短期內不再新增物流資本支出。公司未來將以穩健展店、門市優化與數位轉型並行，持續鞏固通路優勢，深化在零售市場的滲透率。