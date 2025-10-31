榮剛擬砸11億買庫藏

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

榮剛（5009）昨（30）日董事會通過第3季稅後純益1.8億元，年減81%，每股純益0.3元。董事會並決議第3季不配發股利，同時將在今年12月30日前買回庫藏股1萬張，買回區間每股23.34元至53.11元。

榮剛並決議以5.16億元出售土地、廠房與設備給台鋼航太，可認列處分利益3.75億元，將用於償還短期借款。

榮剛今年前三季營收87.5億元，營業毛利18.6億元，稅後純益7.6億元，年減67%，每股純益1.3元。

榮剛指出，第3季受全球景氣低迷影響，加上部分輥軋設備進行維修，導致產出及出貨量減少，致使營收較去年同期減少。獲利減幅主因匯率因素，受台幣升值影響，造成售價下滑，影響毛利率。

榮剛董事會決議從10月31日至12月30日實施庫藏股，買回股數總金額上限11.4億元，主要用途轉讓股份給員工。

法人指出，榮剛在手訂單充足，其中航太、能源與石化等高值化產品占比穩定。特別是航太領域，受惠於各國對美投資擴增，波音訂單同步成長，看好帶動後續拉貨動能。

時序步入第4季，榮剛新設的CC連鑄線將展開熱試車，將進一步降低工具鋼整體製造成本。

