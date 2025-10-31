力旺2025年前九月賺近二股本

矽智財（IP）廠商力旺（3529）昨（30）日公布第3季財報，每股純益為6.52元，來到歷史次高水準，累計今年前三季每股純益18.06元。

力旺第3季合併營收達9.52億元，季增1.7％、年增6.8％，是單季歷史次高，歸屬母公司業主淨利為4.87億元，季增21.7％、年增17.6％，每股純益6.52元。累計前三季合併營收28億元，年增7.9％，歸屬母公司業主淨利13.48億元，年增2.2％，每股純益18.06元。

力旺先前指出，受惠於代工廠與客戶的強勁需求，預期未來授權收入將保持成長動能。至於權利金方面，隨著過去累積的投片專案逐步進入量產，權利金收入將持續增加。

尤其已開始從物理不可複製功能（PUF）技術相關客戶獲得權利金，可以加速未來公司的權利金收入動能。

在熱門的高效能運算（HPC）與AI應用領域，力旺IP目前已導入的晶片涵蓋範圍包括CPU、AI加速器、DPU、智慧網卡、固態硬碟控制IC、伺服器遠端管理晶片、電源管理IC等。

力旺董事長徐清祥表示，隨著晶片設計逐漸採用小晶片架構，雖然具備更好的彈性、模組化設計與效能最佳化等優勢，但也帶來新的安全挑戰。

由於小晶片的設計、製造以及整合可能分散於不同廠商與地區，供應鏈上可能出現多個潛在攻擊面。透過在每個小晶片內部嵌入PUF技術，可建立硬體層級的信任根（Root of Trust），自設計階段起即防範安全威脅。

力旺強調，已累積超過110個與PUF技術相關的設計定案，導入應用範圍廣，從最先進製程處理器相關，到車用ADAS、網通及消費型應用皆有，涵蓋多元客戶與不同製程平台。