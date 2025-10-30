鋰電池模組廠佐茂30日登錄興櫃 首日大漲近130%

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

鋰電池模組大廠佐茂（7854）30日以每股27元在興櫃掛牌，有低軌衛星無人機新業務題材加持，佐茂以32元開出，盤中最高來到68.4元，終場收參考價61.9元，漲幅高達129.26%。

佐茂為桓鼎旗下子公司，2024年度營收16.45億元、年增16.4%，上半年營收8.3億元、年增2.9%。

展望後市，佐茂預期，匯率波動因素降低，加上低軌衛星相關應用量產出貨，帶動第4季營運成長。整體來看，預計今年全年營收呈現成長態勢，明年低軌衛星、無人機等新應用貢獻放大，加上穿戴業務持續增長，明年營收有望優於今年。

佐茂目前主要業績來自智慧穿戴、醫療及工業領域，近年跨足輕型載具電動化商機及儲能產品，看好低軌衛星、無人機及機器人等產業為未來增長新動能。近期拿下美系客戶低軌衛星電池模組訂單，今年9月放量、穩定出貨，預計2026、2027年相關業務將有更顯著增長。

據研調機構預估，未來五年全球低軌衛星發射量上看七萬顆，且2035年市場規模將攀升至1,080億美元，全球無人機市場將激增百億美元，整體供應鏈有望迎來成長爆發期，均有望為佐茂增添營運動能，並順應全球非紅供應鏈與地緣政治風險升高的趨勢，提升產品附加價值，營運表現可期。

在無人機業務方面，隨著地緣政治衝突加劇，非紅供應鏈電池需求持續擴大，佐茂已打入打國防部無人機得標廠商之一的供應鏈，已與美國無人機大廠合作超過四年。佐茂攜手美國新創公司，布局人形機器人應用，有望受惠未來產業成長紅利。

無人機 低軌衛星

