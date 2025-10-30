崑鼎營運規模擴大 法人看好全年EPS可望挑戰歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 即時報導

崑鼎（6803）受惠於能資源服務事業群成長動能強勁，加上今年新併入營運的嘉義與台東能資源中心舊廠穩定挹注，推升前三季營收寫歷史新高。在整體營運規模擴大下，法人看好崑鼎全年EPS可望挑戰歷史新高。

法人看好，隨崑鼎多個國內外重點專案進入實質執行，在能資源、水務及廢溶劑再利用等各領域均有具體進展，加上在水處理回收業務穩健貢獻下，全年獲利表現預期將維持穩健正成長。

崑鼎指出，今年新加入的嘉義與台東兩座能資源中心舊廠是推升營收的主要動能，但公司坦言這兩個新案的毛利率低於合併平均，對獲利率恐有稀釋效果。

崑鼎指出，國內新案如新竹海水淡化廠已完成主設備訂購與動土開工，加上旗下汙水下水道系統等業務，共同推升長期營運動能。

崑鼎表示，在具高附加價值的廢溶劑再利用業務上取得技術突破，將產品純度從99.5%提升至99.9%，並承接高科技客戶的「操作營運與產品去化」工作。並預期此高值化業務可為既有廢溶劑業務在下半年帶來1至2成的獲利提升，並轉為更穩定且高附加價值的長期維護合約營收貢獻。

海外布局方面，Melaka案已簽約並進入實質執行階段，但實際營收貢獻在明年後。至於美國再生能源市場，崑鼎表示，公司因應政策變化，將優先評估獨立儲能案場或接近完工的太陽光電案，目前已有具體案場在評估中，以尋求穩定的海外投資布局。

法人指出，在能資源與環保專案穩定挹注下，崑鼎營運動能無虞，全年獲利表現可期。崑鼎前三季營收73.24億元，年增15.51%，其中9月營收8.93億元，月減2.34%，年增20.28%，持續展現強勁成長力道。

