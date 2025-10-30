富邦轉投資的永笙生技拚上市 為今年首家外國企業

臺灣證券交易所於30日公告，永笙生技-KY（4178）已於同日送件申請股票第一上市。這是今年度第1家申請股票第一上市的外國企業。

永笙生技（StemCyte International, Ltd.）的董事長為王嘉宗，總經理兼執行長為李冬陽。公司主要產品包括細胞新藥、細胞供應及細胞服務。該公司在申請時的實收資本額為新台幣19.24億元、淨值為16.96億元。

財務數據顯示，永笙生技去年度稅前淨損為新台幣2.04億元，每股稅後純益（EPS）為-1.14元。其去年度營收為新台幣3.82億元。

永笙生技設立於2013年6月26日為開曼控股公司，主要營運地點分散於美國、台灣（台灣永生細胞股份有限公司、震泰生醫股份有限公司、台灣永生細胞股份有限公司台中分公司）等。在市場結構方面，去年的銷售主要集中於國內，佔99.05％、外銷僅佔0.95％。

根據資料，永笙生技的大股東與法人董事為持有12.05％的鑽石投資（6901），而上層股東為主要包括合一生技、富邦蔡明興、蔡明忠、台新創業投資等；另一法人董事富邦金控創投也持有7.17％。全體董事持股比例為21.76％。