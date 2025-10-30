東隆興法說會／打入Jordan Golf供應鏈 色紗明年產能利用率雙位數增長

東隆興（4401）30日召開法說會，總經理游榮利表示，公司近年積極從傳統車縫用線轉型至衣著用紗線領域，產品線涵蓋空氣假撚紗、延伸假撚紗、特殊複合紗與色紗等高附加價值產品，並布局環保再生纖維市場。雖受關稅與通膨影響，今年成長趨緩，但隨品牌訂單回溫、色紗應用需求升溫，明年營運可望回到正向軌道。

公司表示，今年第2季因美國關稅政策未定，加上匯率波動，導致品牌商下單遲疑，使原預期可望成長的2025年表現受干擾。不過，8月後關稅塵埃落定，品牌訂單開始回溫，公司接單狀況出現改善。他也坦言，部分品牌要求供應鏈分攤關稅成本，對毛利率略有壓力，但已與上游原料廠協調分攤，預期影響逐步緩和。

展望明年，游榮利指出，色紗將是最大亮點。近年品牌服飾市場從「瑜珈、機能運動」轉向「lifestyle風格」，兼具機能布料與流行剪裁設計，帶動色紗應用快速成長。他透露，公司已打入Jordan Golf等品牌供應鏈，並與alo、Vuori等新興品牌合作開發，明年第1季起色紗產能利用率可望出現雙位數成長。

東隆興環保再生纖維比重亦持續提升，出貨占比自2018年的2.4%穩步增長至去年的13.5%，今年已進一步攀升至16%，主要產品包括Recycle PA6、PA66、PET及廢棄衣料回收纖維，顯示公司在永續原料布局已具成效。

在資本支出方面，公司規畫2025至2026年每年投入約1至2億元，用於機器設備汰換與產線效率提升，整體支出相對保守。公司表示，目前全球通膨尚未完全消退，年底或明年初美國市場可能感受更明顯壓力，不過隨著品牌新品與通路策略調整，高端產品陸續上市，長線需求仍具支撐力。