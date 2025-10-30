永擎財報／前三季EPS達9.3元、淨賺5.62億元 下半年客戶需求回流

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

華擎（3515）旗下「小金雞」伺服器廠永擎（7711）30日公布今年前三季財報，營收175.1億元，歸屬於母公司業主淨利達5.62億元，每股純益（EPS）為9.3元。展望後市，法人預估，永擎通用型伺服器業績今年下半年可望成長兩位數百分比，明年也有機會延續兩位數百分比的成長率。

和碩（4938）集團子公司華擎旗下永擎電子主攻伺服器領域，預計11月下旬掛牌上市。

永擎生產據點採多來源分散策略，使產能調配保持彈性，產品已打入歐美、亞太及大中華區資料中心用戶，以ODM-Direct（原廠直銷）的商業模式與雲端服務商合作，為終端客戶提供解決方案。

永擎董事長許隆倫先前表示，在企業投資AI投資高峰初期，通用型伺服器的預算被排擠，2024年通用型伺服器表現偏弱；今年下半年客戶需求回流，預期從第3季、第4季至明年將回到正常水準。

他強調，通用型伺服器營收規模相對較小，但毛利率較高，可提供穩定挹注，永擎近年從主機板及系統端拉高通用型伺服器毛利率。從產品組合來看，永擎希望AI伺服器維持約80%的比重，同時強化通用型伺服器相關人才及業務。

