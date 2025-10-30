安碁資訊財報／第3季獲利創新高、EPS達2.7元 資安需求持續攀升

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

資安服務廠商安碁資訊（6690）30日通過今年第3季財報，營收626,235千元，年增12%；營業毛利268,904千元，年增14%，毛利率42.9%；營業淨利95,336千元，年增14%；稅後純益8,094萬元，年增34%，為單歷史新高紀錄，每股純益（EPS）達2.7元。

累計前三季營收達1,740,279千元，年增13%；營業毛利738,716千元，年增17%，毛利率42.5%；營業淨利252,344千元，年增20%；稅後淨利212,133千元，年增32%；每股純益7.07元。

第3季營收成長動能主要來自政府、金融及企業客戶資安需求的持續攀升與服務範圍的深化延伸。除了營運不中斷服務因既有客戶持續進駐外，公司亦因應金融產業法規要求，為產險、銀行與保險公司提供資安治理成熟度評估及資安韌性強化服務。

在資安韌性防禦能力驗證方面，市場對紅隊演練與攻擊防護服務的需求明顯成長，顯示企業已從滿足法規要求，進一步邁向以實戰驗證為核心的資安防護策略。同時，隨著生成式AI加速駭客攻擊手法進化，企業對資安檢測與演練服務的需求持續升溫，帶動公司資安顧問與檢測業務穩健成長。綜合上述因素，第3季營運表現維持穩定上升，營收與獲利同步增長，展現長期成長動能與市場競爭優勢。

面對AI驅動的攻防新時代，安碁資訊將持續深化資安檢測與顧問服務能量，結合雲地整合安全監控與AI創新技術，協助企業強化資安治理與防禦韌性，從檢測到防禦、從合規到韌性，陪伴企業強化韌性，打造安全、永續的數位未來。

資安

相關新聞

長科第3季每股純益0.56元 寫今年單季新高 本季營運續看升

導線架大廠長科*（6548）公布第3季財報，單季合併營收為新台幣 34.96 億元（以下幣別同），優於先前預期目標區間；...

精測展望 審慎樂觀

精測（6510）昨 ( 29 ) 日召開營運說明會，總經理黃水可說明今年第3季財報成果及第4季度營運市況。黃水可指出，歷...

聯亞第4季單季業績估季增8%

磊晶廠聯亞（3081）昨（29）日召開線上法說會，公布第3季每股純益1.08元，略優於第2季的1.05元，遠優於去年同期...

譜瑞第3季 EPS 10.45元 訊連1.67元

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY（4966）昨（29）日公布第3季歸屬母公司業主淨利8.15億元，季增16.1％，年增7.1...

邁萪規劃11月轉上市

散熱模組廠邁萪科技（6831）昨（29）日舉辦上市前媒體交流會，預計11月下旬興櫃轉上市掛牌。邁萪科技董事長趙元山指出，...

嘉實競拍 底價68.38元

嘉實（3158）預定11月17日上櫃掛牌，上櫃前公開承銷張數為3,180張，其中2,520張於10月31日至11月4日展...

