安碁資訊財報／第3季獲利創新高、EPS達2.7元 資安需求持續攀升
資安服務廠商安碁資訊（6690）30日通過今年第3季財報，營收626,235千元，年增12%；營業毛利268,904千元，年增14%，毛利率42.9%；營業淨利95,336千元，年增14%；稅後純益8,094萬元，年增34%，為單歷史新高紀錄，每股純益（EPS）達2.7元。
累計前三季營收達1,740,279千元，年增13%；營業毛利738,716千元，年增17%，毛利率42.5%；營業淨利252,344千元，年增20%；稅後淨利212,133千元，年增32%；每股純益7.07元。
第3季營收成長動能主要來自政府、金融及企業客戶資安需求的持續攀升與服務範圍的深化延伸。除了營運不中斷服務因既有客戶持續進駐外，公司亦因應金融產業法規要求，為產險、銀行與保險公司提供資安治理成熟度評估及資安韌性強化服務。
在資安韌性防禦能力驗證方面，市場對紅隊演練與攻擊防護服務的需求明顯成長，顯示企業已從滿足法規要求，進一步邁向以實戰驗證為核心的資安防護策略。同時，隨著生成式AI加速駭客攻擊手法進化，企業對資安檢測與演練服務的需求持續升溫，帶動公司資安顧問與檢測業務穩健成長。綜合上述因素，第3季營運表現維持穩定上升，營收與獲利同步增長，展現長期成長動能與市場競爭優勢。
面對AI驅動的攻防新時代，安碁資訊將持續深化資安檢測與顧問服務能量，結合雲地整合安全監控與AI創新技術，協助企業強化資安治理與防禦韌性，從檢測到防禦、從合規到韌性，陪伴企業強化韌性，打造安全、永續的數位未來。
