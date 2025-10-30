美系手機大廠新機出貨 穩懋第3季轉盈每股賺2.52元

快訊

中央社／ 台北30日電

砷化鎵廠穩懋今天舉行法說會，公布第3季財報，營收新台幣44.88億元，季增19%，年增3%；歸屬母公司淨利10.7億元，較去年同期大幅成長3.69倍，比起第2季淨損4.21億元轉虧為盈，單季每股純益2.52元，創下2021年第4季以來近15季新高。

穩懋累計今年前3季營運翻正，歸屬母公司淨利6.65億元，年減41%，每股稅後純益1.57元。

穩懋管理總處總經理陳舜平今天表示，經歷過去3個季度的營運低谷後，第3季顯著重回成長軌跡，主要受惠美系手機大廠新機進入備貨旺季，以及WiFi 7無線網路新規格滲透率提升，穩懋第3季產能利用率從第2季的45%大幅回升至6成，各產品線銷售均成長。

展望第4季，穩懋看好4大產品線出貨可望維持與第3季相近的高水準，其中行動通訊、基礎建設成長會比較明顯，行動通訊方面，美系客戶新機推出，拉貨動能可望延續，另外中國手機市況也有明顯改善，中國Android手機需求持續成長。

穩懋預估第4季營收可望季增low-single digit（5%以內），毛利率落在high-twenties（約26%至29%）。

