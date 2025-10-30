崴寶精密今年業績有望登頂 11月下旬興櫃轉上櫃

機殼廠崴寶精密（7744）30日舉辦上櫃前媒體茶敘，預計11月下旬興櫃轉上櫃。崴寶精密董事長姚旭初指出，受惠AI市場帶動網路交換器與光通訊模組需求激增，公司機殼與機構件亦出貨暢旺，預料今年營運有望優於去年，明年在越南新廠挹注下，則有望更勝今年，展望樂觀。

崴寶精密成立於2014年，具備精密注塑、沖壓、CNC機械加工、壓鑄、表面處理及整合組裝等核心技術，客戶涵蓋AI、雲端運算、車用電子、生醫科技、金屬3D列印及消費性電子等高成長產業。

據悉，崴寶精密主要營收產品為網路交換機與光通訊模組的機殼、機構件，前二大客戶約占公司整體營收69%，總部位於台灣台中，生產基地則分別在中國大陸東莞與越南北寧，目前產能比例分別為70%、30%。

姚旭初表示，公司今年董事會已決議增資越南廠700萬美元（約新台幣2.11億元），藉此擴大產能，明年新廠第一期將正式啟用，預估產能結構將優化為中國大陸40%、越南60%，打造更具韌性與靈活的全球製造版圖。

崴寶精密目前資本額約2.87億元，受惠於AI與雲端資料中心對精密機構件的強勁需求，去年度稅後純益達3億元，年增38.24%，每股純益10.72元；今年上半年稅後純益2.07億元，年增97.8%，每股純益則高達7.22元，全年有望再次大賺逾一個股本以上。

此外，崴寶今年9月營收達1.97億元、月減18.2%、年增64.2%，2025年前九月累計營收17.28億元，已超越2024年全年度營收，年增高達75.5%，業績表現亮眼。

展望未來，姚旭初認為，明年訂單能見度約5個月，加上越南新廠將在第2季開始投產，出貨動能無虞，預料無論是營收或獲利均相當樂觀，營運表現有望再創高峰。