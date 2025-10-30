快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

崴寶精密今年業績有望登頂 11月下旬興櫃轉上櫃

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
崴寶精密董事長姚旭初。陳昱翔／攝影
崴寶精密董事長姚旭初。陳昱翔／攝影

機殼廠崴寶精密（7744）30日舉辦上櫃前媒體茶敘，預計11月下旬興櫃轉上櫃。崴寶精密董事長姚旭初指出，受惠AI市場帶動網路交換器與光通訊模組需求激增，公司機殼與機構件亦出貨暢旺，預料今年營運有望優於去年，明年在越南新廠挹注下，則有望更勝今年，展望樂觀。

崴寶精密成立於2014年，具備精密注塑、沖壓、CNC機械加工、壓鑄、表面處理及整合組裝等核心技術，客戶涵蓋AI、雲端運算、車用電子、生醫科技、金屬3D列印及消費性電子等高成長產業。

據悉，崴寶精密主要營收產品為網路交換機與光通訊模組的機殼、機構件，前二大客戶約占公司整體營收69%，總部位於台灣台中，生產基地則分別在中國大陸東莞與越南北寧，目前產能比例分別為70%、30%。

姚旭初表示，公司今年董事會已決議增資越南廠700萬美元（約新台幣2.11億元），藉此擴大產能，明年新廠第一期將正式啟用，預估產能結構將優化為中國大陸40%、越南60%，打造更具韌性與靈活的全球製造版圖。

崴寶精密目前資本額約2.87億元，受惠於AI與雲端資料中心對精密機構件的強勁需求，去年度稅後純益達3億元，年增38.24%，每股純益10.72元；今年上半年稅後純益2.07億元，年增97.8%，每股純益則高達7.22元，全年有望再次大賺逾一個股本以上。

此外，崴寶今年9月營收達1.97億元、月減18.2%、年增64.2%，2025年前九月累計營收17.28億元，已超越2024年全年度營收，年增高達75.5%，業績表現亮眼。

展望未來，姚旭初認為，明年訂單能見度約5個月，加上越南新廠將在第2季開始投產，出貨動能無虞，預料無論是營收或獲利均相當樂觀，營運表現有望再創高峰。

營收

延伸閱讀

佐茂熱轉 周四登興櫃

中華電金雞 資拓宏宇將上市

興櫃一周回顧／仁新勁揚逾30% 稱冠

聚泰10月22日登興櫃 每股45元

相關新聞

長科第3季每股純益0.56元 寫今年單季新高 本季營運續看升

導線架大廠長科*（6548）公布第3季財報，單季合併營收為新台幣 34.96 億元（以下幣別同），優於先前預期目標區間；...

精測展望 審慎樂觀

精測（6510）昨 ( 29 ) 日召開營運說明會，總經理黃水可說明今年第3季財報成果及第4季度營運市況。黃水可指出，歷...

聯亞第4季單季業績估季增8%

磊晶廠聯亞（3081）昨（29）日召開線上法說會，公布第3季每股純益1.08元，略優於第2季的1.05元，遠優於去年同期...

譜瑞第3季 EPS 10.45元 訊連1.67元

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY（4966）昨（29）日公布第3季歸屬母公司業主淨利8.15億元，季增16.1％，年增7.1...

邁萪規劃11月轉上市

散熱模組廠邁萪科技（6831）昨（29）日舉辦上市前媒體交流會，預計11月下旬興櫃轉上市掛牌。邁萪科技董事長趙元山指出，...

嘉實競拍 底價68.38元

嘉實（3158）預定11月17日上櫃掛牌，上櫃前公開承銷張數為3,180張，其中2,520張於10月31日至11月4日展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。