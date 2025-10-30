德微第3季轉盈…每股純益1.06元 安世事件轉單正逐漸發酵

分離式元件廠德微科今（30）日舉行董事會通過第3季財報 ，單季稅後純益5942萬元，順利由虧轉盈，每股純益1.06元。

德微表示，過去三年，全球分離元件市場在電子消費疲軟與電動車庫存堆積的陰霾下步履沉重。然而，寒冬終有盡頭。德微公司預期，最晚於明年第一季，公司業績與獲利谷底將現。

對於近期市場Nexperia（安世半導體）轉單效應傳言，公司表示有可能並非立竿見影，但實際影響正悄然發酵，Nexperia事件持續延燒，可以看到全球供應鏈版圖正漸漸地重新洗牌。雖然車用與歐美系客戶認證流程嚴謹、周期長 (短則半年、長達兩年)；但這段時間正是德微奠定長期合作基礎的契機。此次變局，讓德微得以敲開過往難以觸及的國際車用與專業產業供應鏈大門。隨著合作洽談與認證進度推進，預期未來二至三個季度內，這股潛在轉單效益將逐步浮現，並可能轉化為穩固而長遠的策略夥伴關係。

德微強調，Nexperia事件再次讓全球客戶體認到「供應鏈分散」的重要性。德微與旗下晶圓製造及自有封裝廠皆深耕台灣，供應穩定、品質卓越，有望可成為國際大廠願意配合且信賴之夥伴。「台灣製造」的優勢，不僅在新訂單談判中展現出無可取代的穩定供應力，更讓德微在全球供應鏈重組浪潮中，站上了戰略地位的重要據點。

面對人工智慧（AI）時代浪潮，德微轉投資的亞昕科技早在兩年前便前瞻布局，投入800V的AI電源節能晶片的研發與應用，成果已然顯現，該系列產品占亞昕整體營收比重超過四分之一，營業額與獲利同步上升，顯示公司成長動能正穩健加速。這不僅展現亞昕的創新實力，更突顯德微已然成功從傳統功率元件，跨入AI電源與節能晶片的全新世代，開啟下一段成長曲線。

德微表示，隨著明年初亞昕新採購的6吋生產設備陸續到位並投入量產，AI電源節能晶片與保護元件產能將大幅提升。新產能的啟動，意味著德微與亞昕將擁有更強勁的量產契機，亦為公司營收注入穩健成長動能，並在全球AI與新能源應用市場中，穩步擴張新版圖。