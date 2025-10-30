崴寶擬11月下旬上櫃 搭上AI浪潮明年營運看佳

崴寶精密科技規劃11月下旬掛牌上櫃，董事長姚旭初預估，崴寶今年第4季業績可優於2024年同期，搭上人工智慧（AI）應用商機，預期2026年營收和獲利審慎樂觀。他指出，崴寶越南二廠預計明年第3季底導入量產，全產能開出越南整體產能可望倍增。

崴寶下午舉行上櫃前媒體交流會，姚旭初表示，崴寶布局精密注塑、沖壓、CNC機械加工、壓鑄、表面處理及整合組裝等核心技術，客戶涵蓋AI、雲端運算、車用電子、生醫科技、金屬3D列印及消費性電子等產業。

從客戶端來看，姚旭初指出，崴寶客戶主要以美系雲端運算廠商為主，雲端運算應用占崴寶業績比重約7成至8成，生醫應用占比不到10%。崴寶說明，產品透過品牌客戶委由原廠委託製造（OEM）方式，交付給電子代工服務（EMS）廠商。

展望AI應用，姚旭初指出，崴寶搭上AI應用浪潮，受惠AI與雲端資料中心對精密機構件的強勁需求，目前整體訂單能見度在4個月至5個月左右。

展望第4季和2026年營運，姚旭初指出，崴寶今年第4季業績可優於2024年同期，搭上人工智慧（AI）應用商機，預期2026年營收和獲利審慎樂觀。法人預期，崴寶明年營收和獲利可較今年成長兩位數百分比。

在產能布局，姚旭初表示，崴寶海外生產基地主要分布於中國東莞及越南北寧省，產能比例約為中國70%至80%、越南占比20%至30%。

因應未來市場需求，崴寶指出，已於越南北寧省取得約6340坪新廠基地，首期工程預計2026年第2至第3季完工，規劃明年第3季底導入量產，以模具事業為建置產能目標，因應越南當地供應鏈缺口。

崴寶指出，董事會增資越南廠700萬美元（約新台幣2.11億元），投入新建廠工程建置，預期越南新廠全產能開出後，越南整體產能可倍增，崴寶在全球廠能可增加40%，屆時中國及越南產能占比將調整至40%及60%。

根據資料，崴寶精密目前股本新台幣2.87億元，2024年稅後純益3億元，年增38.24%，每股純益（EPS）10.72元，連2年突破10元。

崴寶今年上半年合併營收10.64億元、毛利率39%、稅後純益2.07億元，年增97.79%，上半年每股純益7.22元。崴寶今年前9月營收17.28億元，年增75.55%，超越2024年全年。