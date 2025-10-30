長科第3季每股純益0.56元 寫今年單季新高 本季營運續看升

導線架大廠長科*（6548）公布第3季財報，單季合併營收為新台幣 34.96 億元（以下幣別同），優於先前預期目標區間；毛利率為22.5％，營益率12.9％，均符合公司預期，營運效率維持良好表現。另因匯率回穩，業外收益由虧轉盈，整體獲利恢復正常軌道，歸屬母公司稅後純益為5.14 億元，每股純益0.56 元，為今年單季高點。

長科表示，第 3 季營收優於預期，主要得益於產品組合調整、高附加價值產品出貨提升及成本結構持續優化，同時客戶需求穩定。此外，匯率因素趨於平穩，有助降低匯兌波動影響，整體財務表現更趨健康，第 3 季毛利率22.5％、營益率 12.9％，均較上季提升，每股盈餘 0.56 元，為自2023 年以來同期最佳表現。

就製程別而言，長科第 3 季蝕刻製程占營收比重為 54％，沖壓占比為 46％，比重與上季相比變化不大。依產品組合區分，IC 導線架占營收比重 30％、QFN 29％、Discrete 17％、QFP 15％及EMC LED 9％，其中以QFP 和QFN 銷售金額成長較為明顯。按應用領域區分，第3 季3C、工控和車用營收占比分別為48％、25％和 24％，銷售金額均較上季有所提升。

展望本季，長科預期整體需求持穩，但受年底盤點及季節性因素影響，營運將與上季持平。同時，受貴金屬價格上揚帶動，原物料成本持續攀升，對封裝材料形成壓力。為因應成本變動，長科已陸續通知客戶調整 IC 和LED 導線架價格，目前仍與客戶持續溝通中，預期漲價效應將於 2025 年第 4 季起逐步反映，將有助支撐後續營收與獲利表現。