東方風能11月18日掛牌上市 每股承銷價暫訂為168元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
東方風能預計11月18日掛牌上市，圖為董事長陳柏霖。記者宋健生／攝影
東方風能預計11月18日掛牌上市，圖為董事長陳柏霖。記者宋健生／攝影

亞洲最大離岸海事船舶營運商東方風能（7786），將於11月18日由興櫃轉上市，29日公告股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格，每股暫訂以168元溢價發行。此次公開承銷辦理現金增資，預計發行普通股共1,880萬股。

東方風能表示，此次現金增資發行新股認股繳款期間：競價拍賣為11月3日至11月5日，公開申購為11月6日至11月10日；公開申購及競價拍賣扣款日，分別為11月11日及11月12日；增資基準日訂為11月14日。

東方風能於2019年由宏華營造出資成立，專注於離岸海事工程及營運維護，擁有船隊安全管理系統與營運實績，並經多家大型開發商與統包商稽核認可，成為台灣最大規模的離岸海事工程船隊運營商。

東方風能不只聚焦離岸風電，近幾年還切入海底電纜、海事運維、油氣田等市場；離岸風電加上海事運維約占七成營收、海底電纜約二成，未來三年內將擴大船隊規模達三倍，明年並跨出國際市場布局，增設各地區分公司。

東方風能目前訂單能見度已看到2047年；法人估，今年營收有望挑戰百億大關、獲利創高，2027年受惠大型船舶入列達6艘，且有合約挹注，營收將會大爆發。

東方風能指出，目前手握4張長期訂單，最長合約看到2047年，並有3張訂單是建造中的船舶；海事運維等領域的在手訂單金額累計近200億元。

其中，東方風能承攬中華電信台澎金馬四號通信海纜建置工程，標案總金額約25.7億元，由於明年進入主要施工期，因此預計明年依照完工比例法認列營收，進入認列高峰。

東方風能累計前九月合併營收83.97億元、年增57.8%，第4季營運展望佳，法人估，今年營收有機會挑戰百億元大關，獲利也有望創新高。而2026年持續成長，2027年受惠大型船舶入列達6艘，且有合約挹注，營收將進入爆發期。

