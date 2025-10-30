快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

聽新聞
0:00 / 0:00

全家衝刺跨境電商

經濟日報／ 記者嚴雅芳彭慧明／台北報導

跨境電商熱潮延燒，超商雙雄積極卡位新藍海。全家（5903）昨（29）日宣布與全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）攜手合作，推出「跨境物流寄件服務」，鎖定自由工作者、創業青年與中小型賣家，讓台灣產品能以更簡單流程跨出台灣、賣向全球。

亞馬遜（Amazon）旗下亞馬遜全球開店昨日表示，此舉將簡化跨境包裹端到端運輸，並宣布升級運輸業務，開通台灣到美國固定海運航線。亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希表示，跨境電商持續展現高成長動能，持續協助台灣企業善用跨境工具與資源，結合AI與數據分析推動台灣賣家的全球業務增長。

全家看好跨境電商為台灣個人與中小型賣家藍海市場，即起與「亞馬遜全球開店」獨家合作「跨境物流寄件服務」，並以「貨物隨到隨寄」、「專業報關」兩大服務，將全國超過4,400間店舖化身為跨境物流的寄件首站，協助台灣賣家將商品銷往全球五大站點。

統一超旗下7-ELEVEN亦在2014年部署「國際交貨便」跨境物流平台，隨著全球電商市場快速成長，今年使用量更出現倍數增長，顯示超商通路跨境寄件需求正持續升溫。

跨境電商 亞馬遜

延伸閱讀

消費信心疲軟加上AI轉型 全球企業加速裁員

亞馬遜全球開店公布2026策略 攜手全家4000店面可寄跨境商品

零售業首見！「全家」x「亞馬遜全球開店」推個人、中小型賣家跨境物流寄件服務

淘寶拼多多被禁？龔明鑫：跨部會討論中資跨境電商落地方案

相關新聞

精測展望 審慎樂觀

精測（6510）昨 ( 29 ) 日召開營運說明會，總經理黃水可說明今年第3季財報成果及第4季度營運市況。黃水可指出，歷...

聯亞第4季單季業績估季增8%

磊晶廠聯亞（3081）昨（29）日召開線上法說會，公布第3季每股純益1.08元，略優於第2季的1.05元，遠優於去年同期...

譜瑞第3季 EPS 10.45元 訊連1.67元

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY（4966）昨（29）日公布第3季歸屬母公司業主淨利8.15億元，季增16.1％，年增7.1...

邁萪規劃11月轉上市

散熱模組廠邁萪科技（6831）昨（29）日舉辦上市前媒體交流會，預計11月下旬興櫃轉上市掛牌。邁萪科技董事長趙元山指出，...

嘉實競拍 底價68.38元

嘉實（3158）預定11月17日上櫃掛牌，上櫃前公開承銷張數為3,180張，其中2,520張於10月31日至11月4日展...

全家衝刺跨境電商

跨境電商熱潮延燒，超商雙雄積極卡位新藍海。全家（5903）昨（29）日宣布與全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）攜手合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。