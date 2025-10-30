聽新聞
全家衝刺跨境電商
跨境電商熱潮延燒，超商雙雄積極卡位新藍海。全家（5903）昨（29）日宣布與全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）攜手合作，推出「跨境物流寄件服務」，鎖定自由工作者、創業青年與中小型賣家，讓台灣產品能以更簡單流程跨出台灣、賣向全球。
亞馬遜（Amazon）旗下亞馬遜全球開店昨日表示，此舉將簡化跨境包裹端到端運輸，並宣布升級運輸業務，開通台灣到美國固定海運航線。亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希表示，跨境電商持續展現高成長動能，持續協助台灣企業善用跨境工具與資源，結合AI與數據分析推動台灣賣家的全球業務增長。
全家看好跨境電商為台灣個人與中小型賣家藍海市場，即起與「亞馬遜全球開店」獨家合作「跨境物流寄件服務」，並以「貨物隨到隨寄」、「專業報關」兩大服務，將全國超過4,400間店舖化身為跨境物流的寄件首站，協助台灣賣家將商品銷往全球五大站點。
統一超旗下7-ELEVEN亦在2014年部署「國際交貨便」跨境物流平台，隨著全球電商市場快速成長，今年使用量更出現倍數增長，顯示超商通路跨境寄件需求正持續升溫。
