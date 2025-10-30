基米簽MOU 攻新藥研發

基因定序領導大廠基米（4195）昨（29）日宣布，與日本精化株式會社（Nippon Fine Chemical Co., Ltd）及其台灣子公司日隆精化（Zillion Fine Chemicals International Co., Ltd.）簽署三方合作意向書（MOU），三方將共同推動核酸與藥物製程的跨國合作，串聯台灣與日本的研發與產業能量，進軍全球市場。

根據合作協議，將以基米在基因定序與短鏈核酸製造的專業技術與服務出發，借重日本精化在脂質奈米粒（LNP）藥物的製程實力，以及日隆精化具備的整合能力與市場網絡，攜手打造從研發、生產到臨床應用的一站式解決方案，投入未被滿足的醫療需求，加速創新藥物的開發，嘉惠更多病患。

日本精化是一家具百年歷史的日本上市企業，不僅在塑化原料、工業與家用清潔產品、特用化學、醫藥化學及化妝品等領域具有市場領導地位，也專注於磷脂質（Phospholipids）技術的研究與應用，擁有逾40年的微脂體（Liposome）與脂質奈米微粒（LNP）藥物開發實績。日隆精化則是日本精化在台灣的子公司，深耕台灣逾16年，從事精密化學、化妝品原料等的進口貿易，以及脂質型藥物的CRO與CDMO等整合服務。