富旺雙軌並進 加速交屋

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

富旺國際開發（6219）雙喜臨門，位於新竹的「耀時代」昨（29）日舉行上梁儀式，雲林「悅榕花園」也取得使用執照，使照到手、交屋在即，展現工程進度與品質雙軌並進的關鍵成果，全面加速交屋入帳。

展望未來，富旺對整體營運維持審慎樂觀看法，目前手中20個推案總銷累計約370億元。其中，台中「天際W ONE」、「富旺敦厚（透天）」、彰化「富旺艾美莊園」及雲林「悅榕花園」等四案總銷達100億元，預計今年底前依序完工入帳。

另外，還有預售案總銷金額逾270億元，涵蓋北中南多個具潛力區段，為後續營運注入穩定動能。

富旺董事長林宗毅表示，富旺以工期紀律與品質管理為核心，持續兌現對客戶成家的承諾。「耀時代」昨天如期上梁、「悅榕花園」使照取得，將為今年度完工入帳挹注強勁動能。

富旺展現穩健進度與交屋動能，下半年合計取得四張使用執照，包括台中高鐵「F-PLAZA商城」、台中「天際W ONE」、彰化「富旺艾美莊園」與雲林「悅榕花園」。此外，台中「富旺敦厚」透天區也在申請使照中，待使照核發後，將為今年度交屋入帳再添助力、挹注營運表現。

