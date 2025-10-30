快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

東方風能轉上市 每股168元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

亞洲最大離岸海事船舶營運商東方風能（7786），將於11月18日由興櫃轉上市，昨（29）日公告股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格，每股暫訂以168元溢價發行。此次公開承銷辦理現金增資，預計發行普通股共1,880萬股。

東方風能表示，此次現金增資發行新股認股繳款期間：競價拍賣為11月3日至11月5日，公開申購為11月6日至11月10日；公開申購及競價拍賣扣款日，分別為11月11日及11月12日；增資基準日訂為11月14日。

東方風能於2019年由宏華營造出資成立，專注於離岸海事工程及營運維護，擁有船隊安全管理系統與營運實績，並經多家大型開發商與統包商稽核認可，成為台灣最大規模的離岸海事工程船隊運營商。

東方風能不只聚焦離岸風電，近幾年還切入海底電纜、海事運維、油氣田等市場；離岸風電加上海事運維約占七成營收、海底電纜約二成，未來三年內將擴大船隊規模達三倍，明年並跨出國際市場佈局，增設各地區分公司。

東方風能目前訂單能見度已看到2047年；法人估，今年營收有望挑戰百億大關、獲利創高，2027年受惠大型船舶入列達6艘，且有合約挹注，營收將會大爆發。

東方風能指出，目前手握四張長期訂單，最長合約看到2047年，並有三張訂單是建造中的船舶；海事運維等領域的在手訂單金額累計近200億元。

其中，東方風能承攬中華電信台澎金馬四號通信海纜建置工程，標案總金額約25.7億元，由於明年進入主要施工期，因此預計明年依照完工比例法認列營收，進入認列高峰。

增資 營收 離岸風電

延伸閱讀

頻遭破壞、干擾 賴總統：台灣願與歐洲一起提升海纜安全及韌性

立院本周審海纜七法 管碧玲：強制開AIS、驅離異常滯留船舶

AI檢查新時代 船舶智慧檢查系統11月起上線

航港局開啟 AI 檢查新時代 船舶智慧檢查系統11月1日正式上線

相關新聞

精測展望 審慎樂觀

精測（6510）昨 ( 29 ) 日召開營運說明會，總經理黃水可說明今年第3季財報成果及第4季度營運市況。黃水可指出，歷...

聯亞第4季單季業績估季增8%

磊晶廠聯亞（3081）昨（29）日召開線上法說會，公布第3季每股純益1.08元，略優於第2季的1.05元，遠優於去年同期...

譜瑞第3季 EPS 10.45元 訊連1.67元

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY（4966）昨（29）日公布第3季歸屬母公司業主淨利8.15億元，季增16.1％，年增7.1...

邁萪規劃11月轉上市

散熱模組廠邁萪科技（6831）昨（29）日舉辦上市前媒體交流會，預計11月下旬興櫃轉上市掛牌。邁萪科技董事長趙元山指出，...

嘉實競拍 底價68.38元

嘉實（3158）預定11月17日上櫃掛牌，上櫃前公開承銷張數為3,180張，其中2,520張於10月31日至11月4日展...

全家衝刺跨境電商

跨境電商熱潮延燒，超商雙雄積極卡位新藍海。全家（5903）昨（29）日宣布與全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）攜手合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。