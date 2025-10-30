嘉實競拍 底價68.38元

嘉實（3158）預定11月17日上櫃掛牌，上櫃前公開承銷張數為3,180張，其中2,520張於10月31日至11月4日展開競價拍賣，競拍底價為每股68.38元。展望後市，嘉實看好在台股熱度持續下，有望帶動公司今、明年營收持續創高。

嘉實競拍每標單最低為1張，投標數量以1張之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過318張，預定11月6日辦理開標，11月5日至11月7日辦理公開申購，11月11日公開抽籤。

嘉實深耕金融資訊服務領域多年，堅強的技術能力與厚實的產業根基，打造為台灣金融資訊服務企業的第一品牌。成功結合投資智慧與資訊技術，研發出國內第一個自製程式交易平台「XQ全球贏家」，致力協助投資人做出更精準投資決策，提供更便利金融科技服務。

近年來因應人工智慧（AI）與量化交易關鍵技術發展，十多年前嘉實即成功開發XS策略語法，並於2024年推出量化積木「No Code」量化交易平台，為證券市場打造可自動化的程式交易平台。