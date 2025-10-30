快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

嘉實競拍 底價68.38元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

嘉實（3158）預定11月17日上櫃掛牌，上櫃前公開承銷張數為3,180張，其中2,520張於10月31日至11月4日展開競價拍賣，競拍底價為每股68.38元。展望後市，嘉實看好在台股熱度持續下，有望帶動公司今、明年營收持續創高。

嘉實競拍每標單最低為1張，投標數量以1張之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過318張，預定11月6日辦理開標，11月5日至11月7日辦理公開申購，11月11日公開抽籤。

嘉實深耕金融資訊服務領域多年，堅強的技術能力與厚實的產業根基，打造為台灣金融資訊服務企業的第一品牌。成功結合投資智慧與資訊技術，研發出國內第一個自製程式交易平台「XQ全球贏家」，致力協助投資人做出更精準投資決策，提供更便利金融科技服務。

近年來因應人工智慧（AI）與量化交易關鍵技術發展，十多年前嘉實即成功開發XS策略語法，並於2024年推出量化積木「No Code」量化交易平台，為證券市場打造可自動化的程式交易平台。

平台

延伸閱讀

輝達重磅宣布入股諾基亞 助美取得6G主導權

AI 搶飯碗！亞馬遜要裁1.4萬人 分析師：人工智慧已能彌補生產力缺口

昱臺上櫃 行情甜蜜蜜

光速火箭上櫃漲4.6% 預期營收逐季走高

相關新聞

精測展望 審慎樂觀

精測（6510）昨 ( 29 ) 日召開營運說明會，總經理黃水可說明今年第3季財報成果及第4季度營運市況。黃水可指出，歷...

聯亞第4季單季業績估季增8%

磊晶廠聯亞（3081）昨（29）日召開線上法說會，公布第3季每股純益1.08元，略優於第2季的1.05元，遠優於去年同期...

譜瑞第3季 EPS 10.45元 訊連1.67元

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY（4966）昨（29）日公布第3季歸屬母公司業主淨利8.15億元，季增16.1％，年增7.1...

邁萪規劃11月轉上市

散熱模組廠邁萪科技（6831）昨（29）日舉辦上市前媒體交流會，預計11月下旬興櫃轉上市掛牌。邁萪科技董事長趙元山指出，...

嘉實競拍 底價68.38元

嘉實（3158）預定11月17日上櫃掛牌，上櫃前公開承銷張數為3,180張，其中2,520張於10月31日至11月4日展...

全家衝刺跨境電商

跨境電商熱潮延燒，超商雙雄積極卡位新藍海。全家（5903）昨（29）日宣布與全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）攜手合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。