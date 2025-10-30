快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

邁萪規劃11月轉上市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組廠邁萪科技（6831）昨（29）日舉辦上市前媒體交流會，預計11月下旬興櫃轉上市掛牌。邁萪科技董事長趙元山指出，旗下越南廠將於明年量產，主要出貨水冷板給美系CSP客戶，預估明年業績有望創掛牌以來新高，對後市展望持樂觀態度。

邁萪科技2002年成立，資本額6億元，總部在新北市中和，生產基地位於中國大陸惠州與越南，該公司以均溫板（VC）氣冷散熱技術起家，長期聚焦高效能運算（HPC）及AI應用領域，提供從設計、模擬到量產的整體散熱解決方案。

邁萪科技今年受惠於AI資料中心客戶強力拉貨，前三季營收27.62億元，年增86.8%。總經理林俊宏指出，去年度通過美系CSP客戶認證，今年起開發產品，明年將大量出貨，預估明年AI伺服器相關散熱產品占整體營收從六成擴大至八成。

據悉，邁萪科技的水冷板主要供應給亞馬遜，並且主攻ASIC相關AI伺服器市場，未來越南廠將是輸美的主要生產基地，預估越南廠投產後，產能將比目前增加二成。

此外，邁萪科技已開發「第二代增強型3DVC」與「浸沒式水冷」系統，並與國際晶片大廠合作推進超流體CDU及高功率AI晶片水冷頭研發，相關產品已成功導入國際CSP大廠。

AI 越南

延伸閱讀

研調：DDR5合約價看漲 2026年首季獲利估超越HBM3e

00918成分股火力全開…鴻海漲40％、京元電飆60％！再度順利填息、含息報酬率破百

輝達重磅宣布入股諾基亞 助美取得6G主導權

和碩攻美獲 AI 伺服器訂單 德州廠擬下季量產

相關新聞

精測展望 審慎樂觀

精測（6510）昨 ( 29 ) 日召開營運說明會，總經理黃水可說明今年第3季財報成果及第4季度營運市況。黃水可指出，歷...

聯亞第4季單季業績估季增8%

磊晶廠聯亞（3081）昨（29）日召開線上法說會，公布第3季每股純益1.08元，略優於第2季的1.05元，遠優於去年同期...

譜瑞第3季 EPS 10.45元 訊連1.67元

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY（4966）昨（29）日公布第3季歸屬母公司業主淨利8.15億元，季增16.1％，年增7.1...

邁萪規劃11月轉上市

散熱模組廠邁萪科技（6831）昨（29）日舉辦上市前媒體交流會，預計11月下旬興櫃轉上市掛牌。邁萪科技董事長趙元山指出，...

嘉實競拍 底價68.38元

嘉實（3158）預定11月17日上櫃掛牌，上櫃前公開承銷張數為3,180張，其中2,520張於10月31日至11月4日展...

全家衝刺跨境電商

跨境電商熱潮延燒，超商雙雄積極卡位新藍海。全家（5903）昨（29）日宣布與全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）攜手合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。