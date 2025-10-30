譜瑞第3季 EPS 10.45元 訊連1.67元
高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY（4966）昨（29）日公布第3季歸屬母公司業主淨利8.15億元，季增16.1％，年增7.1％，每股純益10.45元，攀上近12季來高點；前三季歸屬母公司業主淨利21.82億元，年增14.6％，每股純益27.63元。
譜瑞並公告，董事會通過擬配發上半年度股利，每股現金股利8.71元。
訊連昨日召開法說會，受惠三大產品線同步成長，加上業外收益轉正，第3季稅後純益1.32億元，走出第2季虧損陰霾，年增200.7%，每股純益1.67元。展望後市，訊連指出，對本季與明年營收成長樂觀。
訊連第3季毛利率84.7%，季減1.1個百分點，年增0.1個百分點；營益率14.4%，季減0.9個百分點、年增4.3個百分點，主因外匯收入轉正數，業外收入明顯改善。前三季毛利率84.9%，年增0.3個百分點；營益率13.9%，年增5.4個百分點。
