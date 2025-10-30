快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

精測（6510）昨 ( 29 ) 日召開營運說明會，總經理黃水可說明今年第3季財報成果及第4季度營運市況。黃水可指出，歷年第4季與首季都是公司相對較淡的季節，預期今年第4季仍會比第3季向下調整，明年第1季和今年第4季差不多，明年第2季以後動能增強，2026年審慎樂觀目標雙位數成長，並正面看待MEMS探針卡成長動能。

精測指出，人工智慧（AI）應用需求持續升溫與手機市場暢旺的驅動，今年第3季探針卡需求顯著提升，帶動該季營收達年度新高，較去年同期成長35%，中華精測持續深化的技術布局，為未來成長奠定堅實基礎。

根據WSTS ( 8月 ) 及Yole ( 10月 ) 市場調研機構統計，2025年上半年全球半導體市場年增18.9%，預估2025年全年產值年增15.4%，主要成長動能為AI及其相關記憶體。2025年MEMS探針卡同比增長，預計2030年市占率可達整體探針卡72%，此趨勢背後是雲端服務供應商（CSP）與主權AI基礎建設的需求。此外，由於邊緣運算AI的蓬勃發展，也創造精測新的商機。

因應先進測試對高腳數探針卡日益增加的需求，精測強調，持續投入研發，致力發展高腳數（High Pin Count）探針卡測試解決方案。透過材料選用、探針與機構件的優化，降低探針卡在測試過程的變形與裂痕風險，成功開發出65,000針的探針卡，此技術可提升測試的穩定性、良率及壽命。

為縮短探針卡檢測時程，精測強調，亦開發全面接觸式探針卡檢測設備（FCT），並已成功應用於高腳數探針卡的檢測，可大幅縮短測試時間，提升檢測效率。

創新服務 三業務起飛

