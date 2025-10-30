聽新聞
聯亞第4季單季業績估季增8%
磊晶廠聯亞（3081）昨（29）日召開線上法說會，公布第3季每股純益1.08元，略優於第2季的1.05元，遠優於去年同期0.09元。展望後市，聯亞財務長楊吉裕預估，本季營收可達6億元、約季增8.8%，將是2023年首季來新高。
聯亞第3季稅後純益9,900萬元，季增2%、年增超過十倍，每股純益1.08元；前三季稅後純益2.38億元，優於去年同期虧損態勢，每股純益2.59元。
針對第4季營運概況，楊吉裕指出，受惠基板供應已恢復正常，聯亞矽光產品出貨量有望持續增長，對本季營運審慎樂觀；明年初則會新增一個美系雲端服務供應商（CSP）客戶，以及二至三家模組廠客戶，主要產品應用在資料中心。
