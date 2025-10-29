鑫創電子財報／第3季 EPS 轉正、達0.12元 擺脫匯率陰霾

工業電腦廠鑫創電子（6680）29日公布今年第3季財報，在擺脫第2季匯率劇烈波動影響後，鑫創電子第3季業外收益轉正，帶動單季稅後純益來到292.8萬元，較上季轉虧為盈，但仍年減85.71%，每股純益（EPS）為0.12元。

鑫創電子第3季營收1.39億元，季增13%、年減29.44%，毛利率29.79%，季減0.8個百分點、年減5.29個百分點，營益率負1.45%，儘管較上季收斂，但相比去年同期正數轉為負，但在擺脫匯率劇烈波動影響下，第3季業外收益轉正，帶動稅後純益來到292.8萬元，較上季轉虧為盈，但仍年減85.71%，每股純益為0.12元。

累計鑫創電子今年前三季營收3.78億元，年減21.58%，毛利率32.05%，年減2.13個百分點，營益率負3.11%，相比去年同期則為正數，稅後虧損2,438萬元，相比去年同期轉虧，每股虧損1.03元。

展望後市，鑫創電子董事長許育瑞先前預估，今年9月業績有望回溫，10月將再往上，看好第4季度是全年營運高峰，表現優於第3季；全年來看，由於今年受到關稅及新台幣升值影響，鑫創電子預估全年營收小幅個位數衰退，力拚持平去年。

許育瑞指出，公司在邊緣AI、軍工、工控及車載等應用需求持續增加，今年是公司有史以來開案最多的一年，新產品數量達15-20款。隨著相關訂單在明年後陸續發酵，對公司2026年營運成長樂觀看待。