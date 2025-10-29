嘉實資訊10月31日起競拍 預定11月17日上櫃掛牌

金融資訊服務領航者嘉實（3158）資訊，預定11月17日上櫃掛牌。上櫃前公開承銷張數為3,180張（仟股），其中2,520張於10月31日至11月4日展開競價拍賣，競拍底價為每股新台幣68.38元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過318張 （仟股），預定11月6日辧理開標，同時並於11月5日至11月7日辦理公開申購，11月11日公開抽籤。

嘉實資訊深耕金融資訊服務領域多年，堅強的技術能力與厚實的產業根基，打造為台灣金融資訊服務企業的第一品牌。成功結合投資智慧與資訊技術，研發出國內第一個自製程式交易平台「XQ全球贏家」，具備盤後數據、即時報價、海外行情、程式交易等功能，致力協助投資人做出更精準的投資決策，提供更便利的金融科技服務。

近年來，因應人工智慧AI與量化交易關鍵技術發展，十多年前嘉實即成功開發XS策略語法，並進一步於2024年推出量化積木「No Code」量化交易平台，為證券市場打造可自動化的程式交易平台。同時結合「Money DJ理財網」提供專業即時的財經新聞與數據內容，成為上下游垂直整合金融資訊與交易平台提供者，建構完整的營運價值鏈，持續創造穩定的營運價值。

嘉實資訊連續20年營運呈穩定正向趨勢，2024年營收9.45億元，稅後淨利1.92億元，EPS 7.32元，創歷史新高。2025年前9個月，嘉實營收為7.22億元，年增10.44%；上半年EPS達3.11元，展現強勁獲利能力。嘉實資訊憑藉清晰的成長策略與穩固的商業模式，可望持續創造佳績。