茂迪日本市場奏捷 第4季及明年營收樂觀以待

太陽能廠茂迪（6244）總經理葉正賢今日出席「2025台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan 2025）」受訪時表示，今年受惠接獲日本屋頂型太陽能新訂單，第3季開始認列業績，訂單能見度看到明年一整年，預料單季獲利也將繳出不錯成績。被問及獲利表現，葉正賢以「笑臉迎人」，直說「審慎樂觀」。

葉正賢指出，也因日本訂單優於預期，將改變往年海內外營收比重各半，隨著新訂單挹注，預估今年海外佔比將拉升至65-70%。

茂迪今年在2025台灣國際智慧能源週以「綠能建築 × 永續農電 × 高效轉換」為主軸展出多款創新模組產品。針對當前市況，葉正賢指出，今年全球太陽能裝置量有望突破600GW（10億瓦），但整體產能太大，導致整個產業出現隱憂，業者從PERC切入TOPCon，儘管技術創新但卻無法獲利反而呈現虧損，兩岸太陽能與製造業都遭遇虧損壓力，今年上半年大陸幾個大廠廠虧損人民幣40-50億元人，虧損嚴重，恐影響到新技術的投資，台灣各製造業也是面臨虧損，不過茂迪走差異化路線，尤其前幾年深耕日本，今年6月獲得新訂單，預估能見度持續到明年全年，今年前兩季獲利穩定，預期第3季也不錯。

葉正賢表示，目前日本新案已進入出貨階段，將自今年下半年起穩定貢獻至2026年。法人觀察，茂鼎第三季營收表現平穩，第四季展望審慎樂觀，全年成長動能可望維持。

在台灣市場方面，葉正賢坦言上半年出貨仍偏保守，但受惠於TAPCon技術成熟、良率顯著提升，國內接單量已逐步回升。「我們過去的技術耕耘開始開花結果，台灣區營收也比過去幾個季度穩定成長。」

他說，過去國內業績最低曾跌至不到2億元，如今在平均售價（ASP）下降的情況下，仍能回升至接近3億元水準，顯示產品競爭力與市場基礎逐漸恢復。

在歐洲市場方面，茂迪持續拓展新客戶，並以技術差異化爭取訂單。然而歐洲競爭激烈，價格談判拉鋸不斷。葉正賢笑著說：「客戶對我們的新技術又愛又恨——愛我們的產品性能，但不愛我們的價格。」他笑稱。目前歐洲市場仍有大量中國廠商參與競爭，技術門檻提升使得TOPCon等新世代太陽能產品成為業界標準。

葉正賢強調，公司未來將持續以創新應用為核心策略，鎖定屋頂型與分散式光電市場，同時深化海外客戶經營，穩健提升出貨占比。展望2026年，隨著日本市場穩定放量、台灣市場逐步回溫，茂迪整體營運可望維持成長格局。