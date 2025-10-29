創櫃菁英選拔 三贏家出列

櫃買中心（Taipei Exchange）長期透過創櫃板與多元豐沛的輔導資源，協助中小微新創企業成長。為發掘具備創新創意及未來發展潛力的優質公司，今年首次舉辦「創櫃菁英選拔活動」，昨（28）日盛大舉辦最終決選暨頒獎典禮，評選出前三家菁英企業，頒發獎金及紀念獎座，為活動畫下圓滿句點。

此次選拔活動吸引逾百家公司參賽，參賽企業涵蓋AI人工智慧、虛擬實境、生技醫療、綠色能源及數位內容等，充分展現我國新創產業的多元與活力。

歷經初選評選，共有23家企業進入決選，並由新創總會安排決選前培訓課程，協助團隊梳理自家核心價值並提升簡報表達能力。

決選活動由櫃買中心董事長簡立忠揭開序幕，簡立忠表示，此次活動是櫃買中心推動台灣新創產業與資本市場深度融合的展現，進入決選的企業具有創新的技術與無比的韌性，是經濟成長的重要基石；期望更多創櫃板公司順利進入資本市場，成為國際品牌及產業領導者，展現台灣資本市場的成熟與信心。

活動先由決選企業分別針對主要業務、客戶需求、目標市場及核心優勢等面向進行簡報，評審團除櫃買中心董事長外，另有國科會汪庭安科技參事、經濟部中企署李冠志署長、以及陳清港、闕聖哲、胡湘麒、謝明傑等企業人士共同組成，從產品創新與行銷、市場規模與需求、技術門檻、經營團隊與成長潛力等維度進行評比，現場也吸引眾多投資機構與上市櫃公司代表到場共襄盛舉。經過決選企業的精彩簡報激烈競爭之下，最終評選出前三名菁英企業為大鵬科技、鋐耀精工及泰陞國際科技，評選委員除恭喜勝選企業外，也勉勵其他入選團隊持續精進，展現創新精神，勇於突破挑戰。

櫃買中心表示，此次活動除了見證中小微新創企業的創新性以及競爭力之外，更希望藉此挹注菁英企業更多曝光、媒合及培訓機會，以加速優質企業茁壯成長。櫃買中心未來將持續整合產官學研各界資源，為新創公司構築強大的輔導資源網路，陪伴新創企業逐步成長，助其邁向資本市場的新階段，共同躍向「亞洲資產管理中心」擴大投資台灣計畫－擴大投資創投與新創之目標。

獲獎企業各擁優勢

【第一名】大鵬科技 守護安全

大鵬科技logo

大鵬科技（7689）創立於1984年，深耕無線傳輸技術逾40年，主力產品涵蓋安防警報系統與長照警報系統，應用於智慧家庭、健康照護、安全防護及遠端監控等領域，營運模式以ODM為主，為保全公司、長照機構及照護中心等，提供全方位的警報系統及平台。

大鵬科技自主研發的F1／SF1無線通訊技術，整合軟硬體系統，在低功耗條件下實現長距離、高效率的警報與影像傳輸，速度較傳統技術提升二至三倍，該技術不僅強化系統穩定性，也使警報反應更加即時可靠。

憑藉卓越的研發能量與產品設計，大鵬科技屢獲國際肯定，2023年榮獲德國紅點設計獎，2025年再以長者居家照護系統奪得德國創新獎，並榮登美國《富比士》評選的「最佳長者照護系統」第一名。目前公司已擁有超過30項核心專利，涵蓋天線設計、模組整合與通訊協定，持續以技術創新與品質堅持，為全球用戶開創更安心的智慧生活。

【第二名】鋐耀精工 品質優異

鋐耀精工logo

鋐耀精工成立於2021年8月，由台耀科技分割而成，集結一群專業且富有熱忱的技術團隊，秉持實事求是、精益求精的理念，並以提升技術水準及產品品質為目標，致力於金屬粉末射出成型（MIM）及高密度、高性能粉末冶金技術的研發與製造。

公司專注於客製化金屬結構零件的開發，透過金屬粉末射出成型及高密度高性能粉末冶金等先進製程，提供客製化產品，並廣泛應用於電子產品、手工具、醫療、自行車及玩具槍等領域。鋐耀精工具備完整的技術整合能力，涵蓋材料科學、模具設計、射出成型、脫脂與燒結製程，為客戶提供從設計階段開始全方位技術支援，有效縮短產品開發時程，提高生產效率與品質穩定性。

鋐耀精工以高效率製程、卓越研發實力與完善模具開發能力脫穎而出，已取得多項金屬與高分子材料相關專利，展現其在金屬粉末射出成型產業中的領先地位。

【第三名】泰陞科技 創新致勝

泰陞國際科技logo

泰陞國際科技成立於2014年，為傷口醫療領域的創新先驅，專注於整合創新材料、臨床醫學與生物科技。以「分子醫學」為出發點，深入研究皮膚細胞在傷口癒合中的關鍵機制，並將研發成果轉化為臨床可行的醫療產品與標準化療程，致力提供更快速、安全與高效的傷口治療方案。

產品涵蓋術後照護、急慢性傷口、皮膚保護、壓傷預防與急救醫療等系列，具備防感染、減疤、低疼痛、快速癒合等特點，廣泛應用於醫院、診所、長照與軍事醫療場域。核心技術包含細胞活化技術與先端傷口癒合材料研發，成功打造可依臨床情境調整的傷口癒合處方化療程。

泰陞以AI臨床大數據分析提升療效，推動連鎖傷口診所建置與商業醫療保險整合，已獲美國多家商業保險採用。更擁有15項發明與四項新型專利，榮獲綠點子金牌獎與台灣金根獎，持續以「讓傷口快速癒合」為使命，引領全球傷口醫療新標準。