中光電前3季每股賺0.44元 無人機拓美日客戶

背光模組廠中強光電前3季歸屬母公司淨利1.72億元，基本每股盈餘0.44元，總經理林惠姿今天表示，電視機種第4季出貨量估季減約3成，但不排除因急單需求而使降幅收斂；無人機部分，中光電財務長何新斌指出，除國防部標案，已和美、日客戶簽約。

中強光電今天舉行線上法人說明會，林惠姿表示，人工智慧（AI）個人電腦（PC）效應尚未顯現，但預估第4季因新客戶加入，顯示器（Monitor）機種、車載產品與有機發光二極體（OLED）模組出貨穩健成長。筆電產品在高階機種庫存調整及新機種量產後，逐步恢復出貨動能，可望小幅成長，電視機種進入淡季，估出貨量季減約3成。

林惠姿指出，儘管全球經濟復甦仍受美國關稅政策與地緣政治風險影響，2026年首季可能面臨庫存與產能調節壓力，將積極拓展新興應用市場。

展望影像產品事業，林惠姿說明，因應2026年運動賽事所帶動的市場需求，客戶積極展開B2C相關產品的規劃；此外，車載內外部新產品及擴增實境（AR）物流應用的創新解決方案，將陸續量產出貨，期望2026年整體市場將逐步回溫。

何新斌表示，前3季認列無人機營收約新台幣10億元，無人機毛利率相對其他產品為高，除政府標案還有美、日等國外客戶，目前都在台灣生產。無人機產能部分，第3季月產能1000台，明年擴充產能後，將增加多旋翼產線、新增固定翼產線，月產能將擴增至5000台；現階段以台灣廠為主要生產據點，已有與合作夥伴討論，將來不排除海外設廠。

何新斌指出，國防部無人機標案約3037台，分8批出貨，前3季已出貨6批，占75%，目前已有4批認列營收，10月出貨1批，年底前再把最後1批出完。

他說，無人機產品已與美、日客戶簽備忘錄，明年上半年銷日，與美國客戶討論代工部分，已進入細部協商階段，至於無人機模組、配件，歐美客戶已正式下單，第4季小量出貨，明年出貨可望增加。

對於中國稀土管制，何新斌解釋，雖然對無人機影響較大，但中光電很早就備好稀土、馬達，今年無人機交貨不受影響；無人機所需關鍵零組件已採多元備貨，因應將來標案需求。

國防部無人機新標案共5款機型，何新斌解釋，因目前5款機型標案細節未定，推估遞延至明年上半年開標。中光電智能機器人公司不會5款標案全投標，將投入較有把握的幾款機型。

中光電公布第3季合併營收新台幣99.48億元，在節能、影像2大產品線及子公司營收互有消長下，較第2季成長約1%，較去年同期減少7%。

中光電說明，第3季合併營業淨損2.34億元，較第2季及去年同期分別減少562%及318%；歸屬母公司淨利0.95億元，較第2季成長66%，較去年同期則減少53%，第3季基本每股盈餘0.24元。

中光電統計，今年前3季合併營收282.8億元，較去年同期減少5%。前3季合併毛利率為16.9%，較去年同期的17.4%減少0.5個百分點，主要受到匯率影響。合併營業淨損4.01億元，較去年同期營業淨利1.19億元減少436%。前3季歸屬母公司淨利1.72億元，較去年同期減少73%。今年前3季基本每股盈餘0.44元，低於去年同期的1.61元。

中光電今天盤中股價摜至跌停板92.3元，收在93.4元，大跌8.88%。