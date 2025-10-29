昱臺上櫃 行情甜蜜蜜

昱臺國際（7716）昨（28）日掛牌上櫃，成為今年物流產業中備受矚目的新成員，該公司以每股承銷價21元掛牌，開盤不久股價衝上28.8元，上漲幅度達37%，最終以27.6元作收，上漲31.4%。

東南亞成為近年台商前進的主力市場，以東南亞為主要根據地的昱臺國際更受矚目。昱臺集團深耕亞洲供應鏈超過三十年，業務涵蓋空運、海運、陸運、倉儲與報關等一站式綜合物流服務，據點橫跨台灣、中國大陸、越南、泰國、緬甸等主要製造與貿易樞紐，服務全球知名消費品與電子客戶。近年來，公司積極投入三角貿易、跨境物流與高科技貨運領域，透過數位化平台、智慧倉儲及區域整合營運模式，成功提升獲利結構。

昱臺以貨物承攬運送業者角色位處國際貨物運輸產業中游，服務範圍橫跨大型上市櫃公司、集團企業至中小型客戶，營收超過九成來自海運業務。