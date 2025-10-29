昱臺上櫃 行情甜蜜蜜

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

昱臺國際（7716）昨（28）日掛牌上櫃，成為今年物流產業中備受矚目的新成員，該公司以每股承銷價21元掛牌，開盤不久股價衝上28.8元，上漲幅度達37%，最終以27.6元作收，上漲31.4%。

東南亞成為近年台商前進的主力市場，以東南亞為主要根據地的昱臺國際更受矚目。昱臺集團深耕亞洲供應鏈超過三十年，業務涵蓋空運、海運、陸運、倉儲與報關等一站式綜合物流服務，據點橫跨台灣、中國大陸、越南、泰國、緬甸等主要製造與貿易樞紐，服務全球知名消費品與電子客戶。近年來，公司積極投入三角貿易、跨境物流與高科技貨運領域，透過數位化平台、智慧倉儲及區域整合營運模式，成功提升獲利結構。

昱臺以貨物承攬運送業者角色位處國際貨物運輸產業中游，服務範圍橫跨大型上市櫃公司、集團企業至中小型客戶，營收超過九成來自海運業務。

相關新聞

精測2025年前三季 EPS 21.73元 需求暢旺

測試介面業者精測昨 （28） 日公告第3季營運成果報告，單季合併歸屬母公司業主淨利達2.76億元 ，季增27.8% 、年...

是方2025年前三季 EPS 11.7元 配息6.6元

是方電訊（6561）昨（28）日公布第3季財報，單季每股純益3.47元，累計今年前三季每股純益11.7元，再創同期新高。

互動2025年前三季 EPS 2.82元 第4季會更好

互動國際數位（6486）昨（28）日公布第3季財報，單季每股純益0.81元，累計今年前三季每股純益2.82元。法人表示，...

安格揪團攻實體 AI

神盾集團旗下安格繼日前透過參與欣普羅私募，攜手打造「AI之眼」後，安格、欣普羅昨（28）日宣布再結合神盾集團旗下芯鼎、鈺...

創櫃菁英選拔 三贏家出列

櫃買中心（Taipei Exchange）長期透過創櫃板與多元豐沛的輔導資源，協助中小微新創企業成長。為發掘具備創新創意...

中光電積極擴產無人機

中光電（5371）昨（28）日舉行法說會指出，無人機事業被視為未來數年重要營運成長來源，今年前三季已認列無人機營收約10...

