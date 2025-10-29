特力屋推社區管家服務

居家修繕通路特力屋（7867）搶攻室內修繕百億商機，強推「社區管家服務」，目前單品安裝數每年有13萬件，管家人數目標明年再增三倍，成為集團主要成長動能。

特力屋總經理張栢青指出，社區管家服務為集團主要的差異化策略，提供免費到府丈量、專業諮詢、居家空間改善建議等一條龍服務，目前約占整體營收的6%到7%左右，期望近幾年能擴大至雙位數。

特力屋每年有大約16萬件的服務需求，其中包含預約與安裝。其中約有一年13萬件商品的上門安裝件數，再加上創造3萬件新的預約服務單。

管家人數方面，張栢青指出，隨著民眾修繕需求增加，管家人數也將繼續增長，目前公司已有100多位管家，到年底會達到200位，預計明年會增加至350位。

業績方面，張栢青表示，社區管家服務則目標每年每位管家可創造約600萬元的業績，頂級的管家甚至一年可達千萬業績，成為公司的營收成長引擎。

張栢青說，社群管家服務的最終目標是深化與顧客之間的連結，並提供便利的服務體驗。透過這樣的方式，期望能夠建立與消費者的情感連結，讓管家不僅是服務提供者，更能成為顧客信任的夥伴。