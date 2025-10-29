永續揭露活動 報名要快

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為協助上市櫃公司提升永續相關資訊的揭露品質，櫃買中心與周邊單位於10月起辦理北中南共四個場次「IFRS永續揭露準則」宣導會，其中，新竹、台北已分別於14日、27日舉辦，另外二場將分別於11月4日（高雄）及11月10日（台中）辦理，目前兩場都還可接受報名。

宣導會主要內容為簡介近期發布的IFRS永續揭露準則、問答集及參考範例，說明企業採用準則過程產生的疑義與實務上所面臨困難之因應作法，以及國際永續準則理事會（ISSB）過渡施行小組（TIG）討論各界所反映準則實施問題，並介紹第二階段公司（實收資本額達50億元以上但未達100億元）適用導入計畫之時程及各階段應執行步驟等，邀請企業負責IFRS永續揭露準則專案小組主要成員參與，以協助上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則。

高雄場將在高雄漢來大飯店舉辦，邀請到安永聯合會計師事務所的會計師曾于哲擔任主講人，台中場則是在台中長榮桂冠酒店舉辦，邀請到安侯建業聯合會計師事務所的會計師陳燕慧擔任主講人。

