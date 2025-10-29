櫃買前進 WFE 報佳音

櫃買中心董事長簡立忠率隊出席世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）第64屆會員大會暨年會，櫃買中心入圍WFE於今年首次舉辦「WFE市場基礎建設創新獎」。

簡立忠並以「永續籌資服務平台（Sustainable Capital Access Network, SCAN）」為題，向與會WFE會員及國際機構進行簡報，展現台灣資本市場在永續金融推動與制度創新上的成果。

第64屆會員大會暨年會是21日至23日於土耳其伊斯坦堡舉行，總計有90個國家約250名高層代表出席。

簡立忠表示，為配合國家2050年淨零排放目標，櫃買中心積極將永續發展理念融入資本市場。永續籌資服務平台（SCAN）以推動永續發展債券市場為核心，並聚焦提升政府機構與中小企業的參與度。考量台灣以中小企業為主，這些企業往往面臨資源有限與籌資成本高等問題，難以進入資本市場募資而政府機構則面臨預算依賴的問題，透過發行永續發展債券，可以減少對預算的依賴，並且強調政府在永續建設上的努力。不僅能夠幫助中小企業和政府機構進行資金募集，還能提高整個市場信任度，並確保發行債券符合國際標準。最終目標是推動台灣的永續發展，同時提升資本市場的質量和活力。

櫃買中心2017年建立永續發展債券市場制度以來，我國永續發展債券發行金額屢創新高，截至2024年底年複合成長率高達33%；截至9月底，有234檔永續發展債券上櫃掛牌，市場規模已達新臺幣7,700億元、約234.5億美元，其中約24%同時於國際主要債券交易所雙掛牌。櫃買中心亦獲氣候債券倡議組織（CBI）於2024年發表報告，讚譽為高品質的永續發展債券交易所。

我國地方政府自2024年起發行永續發展政府債券，目前已有三家地方政府合計發行11檔、新台幣157億元，預期中央政府將於明年首度參與發行。另企業亦自2024年起透過永續發展轉（交）換債券籌資，目前已有四家企業成功發行合計五檔、126億元。

簡立忠指出，此次於WFE年會發表SCAN專案成果，彰顯櫃買中心在制度創新與永續金融的推動。未來，櫃買中心將持續協助政府與企業在永續轉型過程中取得資金支持，落實國家永續發展政策，為打造臺灣成為亞洲資產管理中心提供多元金融商品。