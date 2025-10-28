精測第3季每股純益寫8.41元 寫今年單季新高

晶圓檢測解決方案大廠精測（6510）今（28）日董事會通過2025年第3季財報，單季合併營收12.42億元，較前一季成長2.2%、較前一年度同期成長35.5% ; 單季毛利率56.3 % ，季增0.5個百分點、年增加3.3個百分點;單季歸屬於母公司純益達2.76億元，季增27.8%、年增158.3%;單季每股純益8.41元，累計前三季每股純益21.73元。

精測將於明日下午召開線上營運報告說明會，屆時將由黃水可總經理主持說明營運成果及未來展望。

精測表示，第3季營收主要受惠於高階探針卡的業績成長，在產品應用層面，除應用處理器（AP）外，高效能運算晶片（HPC）亦有貢獻。市場在人工智慧引領之下，快速推動超高速運算與次世代智慧型手機晶片的測試需求，使本季相關測試板較去年同期有顯著提升；同時，越來越多的AP開始整合人工智慧功能，以提升使用者的體驗，但也因此增加IC的複雜度，進而提升測試的難度及時間，創造了新的測試載板 (Load Board) 及探針卡 (Probe Card) 的產品需求。

由於人工智慧與智慧型手機市場的持續發展，公司對2026年營運展望審慎樂觀，預期即使在淡季，整體需求仍穩定。為了深化並加速AI領域的技術突破，董事會於本次會議決議成立人工智慧專責單位，未來將加大研發資源與人才投入，為AI研發注入新動能，期盼在高階晶片測試解決方案上取得更大突破，提升公司在全球測試介面市場的競爭力。