豐謙2025年前三季 EPS -0.08元 持續推案

豐謙建設（5523）董事會昨（28）日通過前三季合併財報，合併營業毛利298.3萬元，稅後虧損1,195萬元，每股稅後虧損0.08元。豐謙明、後兩年包括「謙18」、「HOME+」及「植得」等案陸續完工認列，三案總銷約80億元，將帶動營運轉正。

豐謙表示，國內房市儘管面臨政府重手打房，市場買氣明顯縮手，不過公司仍看好六都人口紅利、就業機會的蛋黃區前景，將持續購地推案。對於營運展望，豐謙強調，公司保留未分配盈餘逾14億元，股利政策將維持一定水準。

另外，豐謙取得國家住都中心位於新竹的「建功高中南側地區公辦都更案」，基地面積達1.2萬坪，扣除200戶社宅，預計可分回1,300戶住宅，目前此案都更審議作業持續進行中，力拚明年完成都更程序及取得建照。

此案基地鄰近新竹市清華大學、竹科，將規劃六棟地上30層商場與集合式住宅大樓，總投資金額約170億元，預計2030年完工。