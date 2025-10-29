中光電積極擴產無人機

中光電（5371）昨（28）日舉行法說會指出，無人機事業被視為未來數年重要營運成長來源，今年前三季已認列無人機營收約10億元。公司規劃明年底將台灣廠區月產能由目前1,000台擴增至5,000台，並新增固定翼垂直起降（VTOL）專用產線，毛利相對更高。

本業方面，中光電指出，QD-OLED Monitor量產與新客戶加入，使Monitor業務已成為最強勁成長引擎。針對無人機標案進度，公司說明，首波3,037台標案依規分八批出貨，前三季完成約七成出貨量，認列四批營收約10億元，預計年底最後一批出貨完畢。

法人預估，未認列營收約25億元，將在第4季及明年第1季認列，將為營運增添動能。

無人機第3季營收占比約3%，較第2季8%下滑，主要為認列時間差異所致。

中光電表示，目標明年底將台灣無人機月產能擴充至5,000台，初期以台灣廠區為主。海外布局以美國與日本為重心，整機部分日方客戶預計2026上半年銷售，美方則進入OEM代工細部協商；模組配件如遙控器與光學頭戴已獲歐美客戶下單，明年貢獻將更顯著。