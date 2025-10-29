安格揪團攻實體 AI

神盾集團旗下安格（6684）繼日前透過參與欣普羅私募，攜手打造「AI之眼」後，安格、欣普羅昨（28）日宣布再結合神盾集團旗下芯鼎、鈺寶等兩家公司，組成四強聯盟，整合高速傳輸介面、AI演算法、感測技術整合、AI視覺晶片與低延遲傳輸能力，搶攻AI機器人與無人機市場。

神盾集團看好，實體AI（Physical AI）趨勢崛起，AI影像感測成為關鍵，積極布局。

其中，安格與欣普羅打造以AI深度學習與高速感測結合，推出具備自主判斷與環境理解能力的視覺系統。此視覺平台採用高能效AI推論核心與動態場景優化演算法，可大幅降低延遲並提升辨識精準度，預期將成為自駕系統、智慧監控與工業自動化的關鍵AI基礎模組。

安格總經理藍世旻表示，此次邀請欣普羅加入，是希望透過欣普羅扮演感測資料整合與過濾，強化AI平台輸入技術，聯盟架構中，由安格負責高速傳輸與AI演算法、欣普羅主攻感測整合、芯鼎提供AI視覺晶片、鈺寶則貢獻低延遲傳輸技術。

欣普羅總經理陳義文看好，希望透過集團大聯盟來搶食市場，以提高競爭勝率，目前已經接獲台灣與美國無人機訂單，POC案件持續增加中。

陳義文指出，欣普羅擁有25年影像處理經驗，早年曾獲德州儀器投資，從專業影像設備跨足AI模組領域，持續扮演整合各類感測資訊的角色，現階段產品已支援芯鼎及輝達晶片平台。

欣普羅的AI演算法可同步人眼與機器視覺，具低功耗、高穩定特性，能達車規等級，應用涵蓋無人機、AMR（自主移動機器人）等多領域。欣普羅更是輝達在台灣唯一的影像處理策略夥伴，具備Elite級認證，可協助客戶縮短產品上市時程。

藍世旻補充，四家公司合作重點鎖定無人機與AMR應用，其中，無人機市場規模預計2030年將突破600億美元，實體AI市場則上看50兆美元，應用範圍涵蓋智慧製造、自動駕駛與智慧物流等。

芯鼎總經理許英偉則說，該公司目前主要營收來源為汽車影像紀錄器，以及安防等其他應用，看好此次聯盟平台，將為公司創造營收，推估明年下半年到後年開始貢獻業績。